Джиллиан Андерсон может вернуться в ребут «Секретных материалов» от Райана Куглера

По словам Куглера, к проекту он приступит сразу после окончания пресс-тура к хоррору «Грешники», который 18 апреля вышел в мировой прокат. Сейчас у картины держится необычайно высокий рейтинг в 98% «свежести» при 220 рецензиях на Rotten Tomatoes.