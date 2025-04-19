Джиллиан Андерсон может вернуться в ребут «Секретных материалов» от Райана Куглера

Режиссер «Черной пантеры» и «Крида» Райан Куглер готов приступить к работе над ребутом «Секретных материалов». Об этом постановщик рассказал в подкасте «Last Podcast on the Left».
По словам Куглера, к проекту он приступит сразу после окончания пресс-тура к хоррору «Грешники», который 18 апреля вышел в мировой прокат. Сейчас у картины держится необычайно высокий рейтинг в 98% «свежести» при 220 рецензиях на Rotten Tomatoes.
«Я ждал этого момента очень долго и теперь полон энтузиазма, чтобы наконец взяться за дело. Если мы сделаем всё правильно, некоторые эпизоды будут чертовски страшными», — пообещал режиссер.
Также он подтвердил, что общался со звездой сериала Джиллиан Андерсон и она может присоединиться к перезагрузке.
«Джиллиан Андерсон просто невероятная. Надеюсь, у нас все сложится. Мы постараемся создать нечто по-настоящему выдающееся — для преданных фанатов „Секретных материалов“ и, возможно, для новых зрителей», — подчеркнул Куглер.
О разработке новой версии «Секретных материалов» стало известно ещё в 2023 году, когда создатель оригинального сериала Крис Картер подтвердил переговоры с Куглером. Проект, который Куглер развивает в рамках контракта с Walt Disney Television, должен переосмыслить историю агентов ФБР Фокса Малдера (Дэвид Духовны) и Даны Скалли (Джиллиан Андерсон), расследующих паранормальные явления.