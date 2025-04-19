В российских школах введут единое расписание уроков

Неделю назад вице-премьер Дмитрий Чернышенко называл ограничение числа контрольных и проверочных работ до 10% от учебного времени важным шагом для системы образования. Эта инициатива, как и синхронизация образовательных программ с ОГЭ и ЕГЭ, будет запущена в новом учебном году и направлена на формирование более эффективной системы образования