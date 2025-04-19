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В российских школах введут единое расписание уроков

Сегодня в 05:53
Фото: Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

В российских школах появится единое расписание уроков. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в комментарии РИА «Новости».

«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — сказал он.

Школы обяжут соблюдать четкую структуру учебного дня, чтобы не перегружать подростков.

Глава министерства отметил, что штатные расписания в образовательных организациях позволят четко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого количества школьников провел педагог.

Также представитель ведомства напомнил, что с 1 сентября вводится единое планирование по школьным предметам. Кроме того, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, — не более 10% от общего количества уроков по программе.

Неделю назад вице-премьер Дмитрий Чернышенко называл ограничение числа контрольных и проверочных работ до 10% от учебного времени важным шагом для системы образования. Эта инициатива, как и синхронизация образовательных программ с ОГЭ и ЕГЭ, будет запущена в новом учебном году и направлена на формирование более эффективной системы образования

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