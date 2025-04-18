Брат Зака Эфрона рассказал, как спас двух тонущих женщин в Майами

Американский инфлюенсер Дилан Эфрон, младший брат актера Зака Эфрона из «Классного мюзикла» и «Величайшего шоумена», рассказал в подкасте Brooke and Connor Make a Podcast, как спас тонущих женщин в Майами.
В начале апреля на сайте DeuxMoi, публикующем различные слухи о знаменитостях, появилась информация об этом случае. Эфрон подтвердил, что история правдива, и отметил, что удивлен ее распространению.
Он поделился, что отдыхал с приятелями на пляже в Майами, когда заметил людей в воде. «Я только в первый раз подошел к берегу. Смотрю, а там люди кричат в воде», — вспомнил Дилан.
По словам инфлюенсера, в волнах барахтались пять девушек. Они держали руки поднятыми и звали на помощь. Эфрон и его друг по имени Бреннон немедленно решили им помочь.
«Сэм Асгари (бывший муж Бритни Спирс — Прим. ред.) тоже был там. Но мы с Бреннаном просто посмотрели друг на друга и побежали туда», — рассказал Эфрон.
Он отметил, что двум девушкам, которые находились ближе к берегу, уже помогал другой мужчина. А вот трем остальным тонущим требовалась помощь — к ним и направились Дилан и Бреннон.
Парни, как пояснил Эфрон, доплыли до одной девушки и вытащили ее на берег, а затем вернулись за другой. Когда на суше оказались все девушки, Дилан попытался их успокоить как мог.
«Просто говорил „Дыши, дыши“, а она заключила меня в крепкие объятия. Не хотела отпускать. Так что мы обнимались целую минуту. И я говорил „Ты в безопасности, ты в порядке“. А потом я просто ушел», — вспомнил он.
Дилан Эфрон ведет популярный блог в инстаграме*, на него подписаны 1,1 млн человек. Он также выступает продакшн-координатором, в его фильмографии — «Первому игроку приготовиться», «Снайпер», «Расплата» и другие картины. В 2024 году Дилан стал участником реалити-шоу «The Traitors».