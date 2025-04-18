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Питер Динклейдж беспокоится о здоровье в новом трейлере «Токсичного мстителя»

Сегодня в 22:05
Кадр: Troma Entertainment/YouTube

На ютуб-канале Troma Entertainment появился тизер-трейлер фильма «Токсичный мститель», в котором одну из главных ролей исполнил Питер Динклейдж, звезда сериала «Игра престолов».

Актер сыграл в картине уборщика Уинстона Гуза, который приобрел сверхчеловеческую силу после несчастного случая с токсичными вееществами. Так Уинстон стал мстителем с оружием в виде светящейся швабры.

По сюжету, герою предстоит сражаться с самим временем, чтобы спасти своего сына, а также пытаться остановить безжалостного корпоративного тирана, задумавшего использовать эффект токсинов ради укрепления своей бизнес-империи.

В новом ролике Уинстон посещает доктора, который обещает вылечить его головные боли с помощью «очень нового и дико дорогого» медицинского препарата. Страховка уборщика не покрывает лечение, и тогда он обращается к своему боссу. Ожидания поддержки со стороны начальника, увы, не оправдываются.

Тогда зрители видят уже совсем другого героя — обезображенного зеленого монстра, отличающегося агрессивностью и безжалостностью. Он ловко расправляется со своими врагами при помощи жезла-швабры.

В фильме, помимо Динклейджа, снялись Элайджа Вуд, Джейкоб Тремблей, Тейлур Пейдж, Джулия Дэвис, Джонни Койн и Кевин Бейкон. Увидеть их на экране можно будет с 29 августа.

Режиссером ленты, которая задумана как ремейк одноименного фильма 1984 года, стал Мейкон Блэр. Создатели оригинальной картины Майкл Херц и Ллойд Кауфман стали продюсерами нового проекта.

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