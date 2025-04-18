Питер Динклейдж беспокоится о здоровье в новом трейлере «Токсичного мстителя»

В новом ролике Уинстон посещает доктора, который обещает вылечить его головные боли с помощью «очень нового и дико дорогого» медицинского препарата. Страховка уборщика не покрывает лечение, и тогда он обращается к своему боссу. Ожидания поддержки со стороны начальника, увы, не оправдываются.