Звезда «Престижа» Пайпер Перабо снимется в сериале «Анатомия страсти»

Американская актриса Пайпер Перабо, известная по фильмам «Престиж» и «Бар „Гадкий койот“», снимется в сериале «Анатомия страсти». Об этом сообщил Variety.
Перабо появится в трех эпизодах в 21-м сезоне шоу. Она сыграет Дженну Гатли — суровую мать, которая готова на все ради своей девятилетней дочери Дилан. Девочка ложится в больницу ради сложной операции на головном мозге.
Перабо можно будет увидеть в 16-м эпизоде сезона под названием «Papa Was a Rollin' Stone». Он выйдет 1 мая на телеканале ABC. Также актриса поучаствует в 17-й и 18-й сериях, завершающих сезон сериала.
В них Джо и Линк будут справляться с трудностями при планировании свадьбы, Лукас и Симона не найдут общего решения для лечения пациента, а интерны с нетерпением будут ждать перехода на второй год ординатуры, когда в операционной случится чрезвычайная ситуация, которая подвергнет опасности жизни нескольких людей.
Сериал «Анатомия страсти» — проект продюсера Шонды Раймс, который выходит на экраны с марта 2005 года. Он рассказывает о жизни персонала больницы. Роли в шоу исполняют Эллен Помпео, Чандра Уилсон, Кевин Маккидд и другие артисты.