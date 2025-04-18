Звезда «Престижа» Пайпер Перабо снимется в сериале «Анатомия страсти»

В них Джо и Линк будут справляться с трудностями при планировании свадьбы, Лукас и Симона не найдут общего решения для лечения пациента, а интерны с нетерпением будут ждать перехода на второй год ординатуры, когда в операционной случится чрезвычайная ситуация, которая подвергнет опасности жизни нескольких людей.