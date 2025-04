Doechii сняла клип на «Anxiety»

Первые несколько секунд у Doechii все идет хорошо, но вдруг разбивается окно, в полу появляется дырка, в доме — неизвестные люди, а в окна влетает SWAT. Абсурд происходящего вокруг певицы доходит гигантского слона и танцевального ансамбля. Авторы ролика не забыли сделать отсылку на Gotye и Кимбрe, авторов хита «Somebody That I Used to Know», который стал сэмплом «Anxiety».