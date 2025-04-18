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Doechii сняла клип на «Anxiety»

Вчера в 18:46
Фото: Doechii/YouTube

Американская певица Doechii выпустила клип на трек «Anxiety», который вирусился в тиктоке. В видео творится полный хаос, который вызывает тревогу у главной героини.

Первые несколько секунд у Doechii все идет хорошо, но вдруг разбивается окно, в полу появляется дырка, в доме — неизвестные люди, а в окна влетает SWAT. Абсурд происходящего вокруг певицы доходит гигантского слона и танцевального ансамбля. Авторы ролика не забыли сделать отсылку на Gotye и Кимбрe, авторов хита «Somebody That I Used to Know», который стал сэмплом «Anxiety».

Doechii официально выпустила «Anxiety» в марте, хотя песня на самом деле гуляет по сети уже много лет. Певица залила трек на ютуб в 2019 году, но в то время она не могла должным образом выпустить и монетизировать песню из‑за сэмпла.

С момента официального релиза «Anxiety» стал самым успешным синглом Doechii, недавно заняв 10-е место в Billboard Hot 100. Песня вышла сразу после прорывного альбома Doechii 2024 года «Alligator Bites Never Heal», который получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший рэп-альбом».

В марте Billboard объявил Doechii женщиной года. Она стала третьей женщиной в истории, которая получила награду «Восходящая звезда» от Billboard, а затем это звание. Ранее этого удалось достичь Леди Гаге и Ариане Гранде.

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