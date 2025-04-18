Харви Вайнштейну позволят дожидаться повторного суда в больнице вместо тюрьмы

За последние полгода кинопродюсера уже четыре раза госпитализировали в больницу Бельвью по медицинским причинам. Теперь он останется там, чтобы быть под присмотром врачей. В больнице Вайнштейн пробудет все время повторного рассмотрения дела об обвинении его в сексуализированном насилии.