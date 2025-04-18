Харви Вайнштейну позволят дожидаться повторного суда в больнице вместо тюрьмы

Скандальному голливудскому кинопродюсеру Харви Вайштейну позволят дожидаться повторного суда в больнице вместо тюрьмы в связи с его проблемами со здоровьем. Об этом написал Independent.
Судья Кертис Фарбер одобрил ходатайство адвокатов, которые настаивали на необходимости перевести Вайнштейна в клинику. Он посчитал, что если этого не сделать, заключенный может серьезно заболеть или даже умереть.
У 73-летнего Вайштейна диагностированы хронический миелоидный лейкоз, сахарный диабет, обширная ишемическая болезнь сердца, стенокардия, диффузная умеренная ишемическая болезнь сердца, обструктивное апноэ во сне, проблемы с щитовидной железой и ожирение, а также ряд других заболеваний.
За последние полгода кинопродюсера уже четыре раза госпитализировали в больницу Бельвью по медицинским причинам. Теперь он останется там, чтобы быть под присмотром врачей. В больнице Вайнштейн пробудет все время повторного рассмотрения дела об обвинении его в сексуализированном насилии.
Сторона защиты указывала, что Вайнштейн страдал в тюрьме от холода и не имел доступа к чистой одежде.«Из‑за такого жестокого обращения его здоровье значительно подорвано, и теперь ему предстоит пережить стресс, связанный с судебным разбирательством в таком состоянии», — подчеркнул адвокат Имран Ансари.
В 2020 году Харви Вайнштейна признали виновным в двух из пяти случаев сексуализированного насилия. Речь идет о сексуализированном нападении первой степени (принуждение к оральному сексу), в котором его обвинила ассистент реалити-шоу «Проект „Подиум“» Мириам Хейли, и об изнасиловании третьей степени начинающей когда‑то актрисы Джессики Манн. Продюсера осудили на 23 года тюрьмы.
В 2024 году апелляционный суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор Вайнштейна, поскольку судья первой инстанции допустил ошибку — позволил прокурорам вызывать свидетелей, чьи показания не имели отношения к обвинения. После отмены приговора продюсеру предписали оставаться под стражей.