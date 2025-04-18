Белый дом объявил причиной пандемии COVID-19 «утечку из лаборатории»

Власти США назвали «утечку из лаборатории» главной причиной распространения коронавируса и возникновения пандемии. На сайте Белого дома появилась страница об «истинном происхождении COVID-19», на месте которой раньше американцам давали информацию о бесплатных тестах, вакцинах и лечении, отмечает The Guardian.
Белый дом приводит пять аргументов в пользу версии о лабораторной утечке:
- Вирус обладает «биологическими характеристиками, которые не встречаются в природе»;
- В каждом случае заболевания COVID-19 заражение происходило от одного контакта с вирусом, хотя во время предыдущих пандемий требовалось неоднократное попадание в организм;
- В Ухане работает «ведущая в Китае лаборатория по исследованию атипичной пневмонии, которая давно проводит исследований по приобретению функций (изменению генов и усилению организма) при ненадлежащем уровне биобезопасности»;
- Исследователи Уханьского института вирусологии проявляли симптомы заболевания, «схожие на COVID-19», осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как коронавирус обнаружили на продуктовом рынке;
- Если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы «уже появились», но этого не произошло.
В публикации Белого дома также критикуются доктор Энтони Фаучи, который руководил национальной политикой по борьбе с COVID-19 при Дональде Трампе и Джо Байдене, а также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и руководство штата Нью-Йорк. «Американский народ заслуживает того, чтобы знать правду о пандемии COVID, и мы всегда найдем способы донести это послание до населения», — заявил высокопоставленный чиновник в разговоре с Fox News.
Происхождение вируса SARS-CoV2 по-прежнему неизвестно: произошла ли непреднамеренная утечка вируса из лаборатории, изучавшей коронавирусы в Ухане, или это происходило естественно, попав в организм человека на рынке. При этом Белый дом отмечает, что место торговли, откуда, как предполагается, началось распространения коронавируса, находится в 12 километрах от лаборатории.
В 2023 году ФБР назвало утечку из лаборатории наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса. Бюро обвинило правительство Китая в попытках «сделать все возможное, чтобы помешать» правительству США и иностранным партнерам установить обстоятельства начала пандемии.
В марте 2021-го ВОЗ публиковала доклад о происхождении коронавируса. В нем отмечалось, что версия об утечке из лаборатории «крайне маловероятная», а самой вероятной причиной заражения организация назвала передачу вируса человеку от животного-посредника.
В апреле 2020-го директор лаборатории Уханьского института вирусологии профессор Юань Чжимин отвергал слухи о возможной утечке коронавируса. Он уверял, что лаборатория с максимальным уровнем биобезопасности не могла быть источником вируса и никто из ее сотрудников не был инфицирован. Тогда американские ученые поддержали его, выступив против «конспирологических теорий, а также против того, чтобы политики использовали их в своих целях».