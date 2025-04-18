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Белый дом объявил причиной пандемии COVID-19 «утечку из лаборатории»

Вчера в 19:50
Фото: Max Bender/Unsplash

Власти США назвали «утечку из лаборатории» главной причиной распространения коронавируса и возникновения пандемии. На сайте Белого дома появилась страница об «истинном происхождении COVID-19», на месте которой раньше американцам давали информацию о бесплатных тестах, вакцинах и лечении, отмечает The Guardian.

Белый дом приводит пять аргументов в пользу версии о лабораторной утечке:

  1. Вирус обладает «биологическими характеристиками, которые не встречаются в природе»;
  2. В каждом случае заболевания COVID-19 заражение происходило от одного контакта с вирусом, хотя во время предыдущих пандемий требовалось неоднократное попадание в организм;
  3. В Ухане работает «ведущая в Китае лаборатория по исследованию атипичной пневмонии, которая давно проводит исследований по приобретению функций (изменению генов и усилению организма) при ненадлежащем уровне биобезопасности»;
  4. Исследователи Уханьского института вирусологии проявляли симптомы заболевания, «схожие на COVID-19», осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как коронавирус обнаружили на продуктовом рынке;
  5. Если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы «уже появились», но этого не произошло.

В публикации Белого дома также критикуются доктор Энтони Фаучи, который руководил национальной политикой по борьбе с COVID-19 при Дональде Трампе и Джо Байдене, а также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и руководство штата Нью-Йорк. «Американский народ заслуживает того, чтобы знать правду о пандемии COVID, и мы всегда найдем способы донести это послание до населения», — заявил высокопоставленный чиновник в разговоре с Fox News.

Происхождение вируса SARS-CoV2 по-прежнему неизвестно: произошла ли непреднамеренная утечка вируса из лаборатории, изучавшей коронавирусы в Ухане, или это происходило естественно, попав в организм человека на рынке. При этом Белый дом отмечает, что место торговли, откуда, как предполагается, началось распространения коронавируса, находится в 12 километрах от лаборатории.

В 2023 году ФБР назвало утечку из лаборатории наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса. Бюро обвинило правительство Китая в попытках «сделать все возможное, чтобы помешать» правительству США и иностранным партнерам установить обстоятельства начала пандемии.

В марте 2021-го ВОЗ публиковала доклад о происхождении коронавируса. В нем отмечалось, что версия об утечке из лаборатории «крайне маловероятная», а самой вероятной причиной заражения организация назвала передачу вируса человеку от животного-посредника.

В апреле 2020-го директор лаборатории Уханьского института вирусологии профессор Юань Чжимин отвергал слухи о возможной утечке коронавируса. Он уверял, что лаборатория с максимальным уровнем биобезопасности не могла быть источником вируса и никто из ее сотрудников не был инфицирован. Тогда американские ученые поддержали его, выступив против «конспирологических теорий, а также против того, чтобы политики использовали их в своих целях».

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