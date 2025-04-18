Белый дом объявил причиной пандемии COVID-19 «утечку из лаборатории»

В апреле 2020-го директор лаборатории Уханьского института вирусологии профессор Юань Чжимин отвергал слухи о возможной утечке коронавируса. Он уверял, что лаборатория с максимальным уровнем биобезопасности не могла быть источником вируса и никто из ее сотрудников не был инфицирован. Тогда американские ученые поддержали его, выступив против «конспирологических теорий, а также против того, чтобы политики использовали их в своих целях».