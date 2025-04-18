Ученые из США утверждают, что открыли новый цвет, посветив лазером в глаза

Исследователи из США объявили об открытии нового цвета. Они утверждают, что увидеть этот оттенок бирюзового можно только через воздействие лазера на сетчатку глаза, передает The Guardian.
Группа ученых, включая инженера-электрика Рена Энге из Калифорнийского университета и ученого визуалиста Остина Рурда, подвергали свои глаза воздействию лазерных импульсов. Стимулируя отдельные участки сетчатки, лазер вывел их восприятие за пределы естественных границ, говорят они. Пятеро испытуемых заявили, что увидели сине-зеленый оттенок, но это сравнение якобы не в полной мере передает всю глубину впечатлений.
Они назвали его olo и представили его журналистам в виде бирюзового квадрата. «Невозможно передать этот цвет словами или на мониторе. Вся суть в том, что это не тот цвет, который мы видим, его просто нет. Цвет, который мы видим, — это его версия, но он абсолютно меркнет по сравнению с реальным olo», — отметил Рурда. «Мы не увидим olo ни на каких дисплеях смартфонов или телевизорах в ближайшее время», — добавил Энге.
Их статью опубликовали в журнале Science Advances. Люди воспринимают цвета окружающего мира, когда свет падает на чувствительные к цвету клетки, называемые в сетчатке глаза колбочками. Колбочки S-типа чувствительны к коротким волнам света, M-типа — к средним, L-типа — к длинным. Красный свет в первую очередь стимулирует L-колбочки, в то время как синий свет в основном активирует S-колбочки, но M-колбочки не возбуждает ни один естественный свет.
Ученые решили обойти ограничение M-колбочек. Они начали с картирования небольшой части сетчатки человека, чтобы определить положение его M-колбочек, а затем использовали лазер. Крошечный импульс света направлялся на нужную колбочку, чтобы ее простимулировать. Исследователи утверждают, что свет вышел за рамки естественного диапазона, поскольку воздействие оказывалось почти исключительно на M-колбочки, чего естественный свет добиться не может. Название olo происходит от двоичного числа 010, указывающего на то, что из колбочек L, M и S активными оставались только M.
Однако ученый Лондонского университета Джон Барбур заявил, что американские коллеги нового открытия не сделали. «Это более насыщенный зеленый, который может быть получен только субъектом с нормальным красно-зеленым хроматическим механизмом, когда единственный входной сигнал поступает в M-колбочки», — пояснил он.