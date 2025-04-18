Ученые из США утверждают, что открыли новый цвет, посветив лазером в глаза

Они назвали его olo и представили его журналистам в виде бирюзового квадрата. «Невозможно передать этот цвет словами или на мониторе. Вся суть в том, что это не тот цвет, который мы видим, его просто нет. Цвет, который мы видим, — это его версия, но он абсолютно меркнет по сравнению с реальным olo», — отметил Рурда. «Мы не увидим olo ни на каких дисплеях смартфонов или телевизорах в ближайшее время», — добавил Энге.