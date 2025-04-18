Ученые из США утверждают, что открыли новый цвет, посветив лазером в глаза

Сегодня / 19:50
Белый дом объявил причиной пандемии COVID-19 «утечку из лаборатории»
Сегодня / 20:06
Харви Вайнштейну позволят дожидаться повторного суда в больнице вместо тюрьмы
Сегодня / 19:03
Дженна Ортега, The Weeknd и Барри Кеоган играют со смертью в трейлере «Последнего завтра»
Сегодня / 18:06
СМИ: бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала налоговой почти 55 миллионов рублей
Сегодня / 17:11
Вышел тизер-трейлер хоррора «Ему», который спродюсировал Джордан Пил
Сегодня / 16:55
Зои Кравиц снимет новый фильм «Как спасти брак», который спродюсирует Роберт Паттинсон
Сегодня / 16:04
Южноафриканский легкоатлет побил рекорд Усейна Болта
Сегодня / 15:45
Якутской студии «Тундра», выпускающей мультфильмы о саха, грозит закрытие
Сегодня / 15:12
Шарлотта Генсбур отказывается уйти от мужа в криминальном триллере «Загадочное убийство Белль»
Сегодня / 15:11
Барабанщика группы The New Pornographers арестовали за хранение детской порнографии
Сегодня / 14:35
Дизайнеры сшили пару Air Jordan в стиле Lofi Girl
Сегодня / 14:26
В Москве в начале мая будет прохладно и влажно
Сегодня / 13:34
Умер актер дубляжа Рудольф Панков, озвучивший Артура Уизли и Магнето из «Людей Икс»
Сегодня / 13:03
Netflix загазлайтил зрителей, выпустив две версии одного и того же эпизода «Черного зеркала»
Сегодня / 12:54
Большинство молодых россиян хотят ввести «ленивую пятницу»
Сегодня / 12:51
На Урале на памятнике Ленину сделали скейт-рампу
Сегодня / 11:53
Новый мультсериал по «Звездным войнам» будет посвящен Дарту Молу
Сегодня / 11:38
Бренд Caviar выпустил золотой кулич с драгоценностями за 2,7 млн рублей
Сегодня / 11:19
Анджела Кинси и Дженна Фишер побывали на съемках спин-оффа «Офиса»
Сегодня / 10:57
«В них невозможно дышать»: Бен Аффлек ненавидел костюмы Бэтмена
Сегодня / 09:20
В мире начали восстанавливаться популяции вымирающих морских черепах
Сегодня / 08:45
Фигуристка Вероника Жилина обвинила тренера Сергея Розанова в домогательствах
Сегодня / 08:45
The Athletic: хоккеиста Артемия Панарина обвиняли в сексуализированном насилии
Сегодня / 08:01
Карла София Гаскон сыграет психиатра в триллере «The Life Lift» с Винсентом Галло
Сегодня / 07:01
Новый фильм по «Звездным войнам» с Гослингом получил подзаголовок и дату выхода
Сегодня / 06:56
Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» выйдет весной 2026 года
Сегодня / 06:04
Кэтрин Хан снимется в фильме «Мэдден» Дэвида О.Расселла
Сегодня / 23:32
Глен Пауэлл снимется в комедии Джадда Апатоу

Ученые из США утверждают, что открыли новый цвет, посветив лазером в глаза

Сегодня в 17:58
Фото: Arteum.ro/Unsplash

Исследователи из США объявили об открытии нового цвета. Они утверждают, что увидеть этот оттенок бирюзового можно только через воздействие лазера на сетчатку глаза, передает The Guardian.

Группа ученых, включая инженера-электрика Рена Энге из Калифорнийского университета и ученого визуалиста Остина Рурда, подвергали свои глаза воздействию лазерных импульсов. Стимулируя отдельные участки сетчатки, лазер вывел их восприятие за пределы естественных границ, говорят они. Пятеро испытуемых заявили, что увидели сине-зеленый оттенок, но это сравнение якобы не в полной мере передает всю глубину впечатлений.

Они назвали его olo и представили его журналистам в виде бирюзового квадрата. «Невозможно передать этот цвет словами или на мониторе. Вся суть в том, что это не тот цвет, который мы видим, его просто нет. Цвет, который мы видим, — это его версия, но он абсолютно меркнет по сравнению с реальным olo», — отметил Рурда. «Мы не увидим olo ни на каких дисплеях смартфонов или телевизорах в ближайшее время», — добавил Энге.

Их статью опубликовали в журнале Science Advances. Люди воспринимают цвета окружающего мира, когда свет падает на чувствительные к цвету клетки, называемые в сетчатке глаза колбочками. Колбочки S-типа чувствительны к коротким волнам света, M-типа — к средним, L-типа — к длинным. Красный свет в первую очередь стимулирует L-колбочки, в то время как синий свет в основном активирует S-колбочки, но M-колбочки не возбуждает ни один естественный свет.

Ученые решили обойти ограничение M-колбочек. Они начали с картирования небольшой части сетчатки человека, чтобы определить положение его M-колбочек, а затем использовали лазер. Крошечный импульс света направлялся на нужную колбочку, чтобы ее простимулировать. Исследователи утверждают, что свет вышел за рамки естественного диапазона, поскольку воздействие оказывалось почти исключительно на M-колбочки, чего естественный свет добиться не может. Название olo происходит от двоичного числа 010, указывающего на то, что из колбочек L, M и S активными оставались только M.

Однако ученый Лондонского университета Джон Барбур заявил, что американские коллеги нового открытия не сделали. «Это более насыщенный зеленый, который может быть получен только субъектом с нормальным красно-зеленым хроматическим механизмом, когда единственный входной сигнал поступает в M-колбочки», — пояснил он.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами