Дженна Ортега, The Weeknd и Барри Кеоган играют со смертью в трейлере «Последнего завтра»

На ютуб-канале «Атмосфера кино» опубликовали русскоязычный трейлер триллера «Последнее завтра», в котором снялись Дженна Ортега («Уэнсдей»), Барри Кеоган («Солтберн») и Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd.
Актеры появились в фильме Трея Эдварда Шульца, постановщика «Оно приходит ночью». Он рассказал историю о страдающем бессонницей музыканте, который встречает на концерте таинственную незнакомку.
По сюжету, знакомство толкает артиста в «опасный водоворот событий, стирающий грань между реальностью и ночным кошмаром». Шульц написал сценарий фильма вместе с Тесфайе и Резой Фахим.
Продюсерами проекта выступили Тесфайе, Фахим, Кевин Турен и Харрисон Крайсс. В мировой прокат лента выйдет 16 мая. В российских кинотеатрах она будет доступна с 29 мая.