СМИ: бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала налоговой почти 55 миллионов рублей

Свой первый миллион Аветисян заработала уже к 18 годам. Сейчас блогерше 31. Какие именно налоги не выплатила Гоар, неизвестно. На своих страницах в соцсетях инфлюэнсер пока не прокомментировала информацию о претензиях к ней ФНС.