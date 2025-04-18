СМИ: бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала налоговой почти 55 миллионов рублей

Бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала налоговой почти 55 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА «Новости» и Пятый канал.
Инфлюэнсер и предпринимательница должна выплатить 54 823 025 рублей. По информации «Пятого канала», в противном случае счета Аветисян могут заблокировать.
Гоар Аветисян прославилась как визажист. В данный момент на ее блог в инстаграме* подписаны 12,3 млн человек, а в телеграме — почти 300 тысяч пользователей. Девушка также владеет косметическим брендом, студией красоты в Москве и школой.
Свой первый миллион Аветисян заработала уже к 18 годам. Сейчас блогерше 31. Какие именно налоги не выплатила Гоар, неизвестно. На своих страницах в соцсетях инфлюэнсер пока не прокомментировала информацию о претензиях к ней ФНС.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.