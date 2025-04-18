Зои Кравиц снимет новый фильм «Как спасти брак», который спродюсирует Роберт Паттинсон

Зои Кравиц ведет переговоры о съемках своего нового фильма для Sony. Одним из продюсеров грядущего фильма станет Роберт Паттинсон, сообщает Deadline со ссылкой на источники.
Вторая режиссерская работа Кравиц получила название «Как спасти брак». Сценарий написал Росс Эванс. Подробности сюжета держатся в тайне, а источники в студии говорят, что проект все еще находится на ранней стадии разработки.
Инсайдеры заявили, что в «Как спасти брак» будут остросоциальные подтексты, как и в предыдущем фильме Кравиц, триллере «Моргни дважды». Как пишет Deadline, Sony высоко ценит этот проект и активно продвигала на рынке в прошлом году.
«Моргни дважды» стал режиссерским дебютом Кравиц. В фильме снялись Ченнинг Татум, Наоми Аки и Джина Дэвис. По сюжету миллионер Слейтер Кинг приглашает свою новую знакомую Фриду отдохнуть вместе с ним и его друзьями на частном острове, но там начинают происходить странные события. Кравиц хотела назвать фильм «Островом кисок», но ей не позволили.