Зои Кравиц снимет новый фильм «Как спасти брак», который спродюсирует Роберт Паттинсон

Сегодня / 19:50
Белый дом объявил причиной пандемии COVID-19 «утечку из лаборатории»
Сегодня / 20:06
Харви Вайнштейну позволят дожидаться повторного суда в больнице вместо тюрьмы
Сегодня / 19:03
Дженна Ортега, The Weeknd и Барри Кеоган играют со смертью в трейлере «Последнего завтра»
Сегодня / 18:06
СМИ: бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала налоговой почти 55 миллионов рублей
Сегодня / 17:58
Ученые из США утверждают, что открыли новый цвет, посветив лазером в глаза
Сегодня / 17:11
Вышел тизер-трейлер хоррора «Ему», который спродюсировал Джордан Пил
Сегодня / 16:04
Южноафриканский легкоатлет побил рекорд Усейна Болта
Сегодня / 15:45
Якутской студии «Тундра», выпускающей мультфильмы о саха, грозит закрытие
Сегодня / 15:12
Шарлотта Генсбур отказывается уйти от мужа в криминальном триллере «Загадочное убийство Белль»
Сегодня / 15:11
Барабанщика группы The New Pornographers арестовали за хранение детской порнографии
Сегодня / 14:35
Дизайнеры сшили пару Air Jordan в стиле Lofi Girl
Сегодня / 14:26
В Москве в начале мая будет прохладно и влажно
Сегодня / 13:34
Умер актер дубляжа Рудольф Панков, озвучивший Артура Уизли и Магнето из «Людей Икс»
Сегодня / 13:03
Netflix загазлайтил зрителей, выпустив две версии одного и того же эпизода «Черного зеркала»
Сегодня / 12:54
Большинство молодых россиян хотят ввести «ленивую пятницу»
Сегодня / 12:51
На Урале на памятнике Ленину сделали скейт-рампу
Сегодня / 11:53
Новый мультсериал по «Звездным войнам» будет посвящен Дарту Молу
Сегодня / 11:38
Бренд Caviar выпустил золотой кулич с драгоценностями за 2,7 млн рублей
Сегодня / 11:19
Анджела Кинси и Дженна Фишер побывали на съемках спин-оффа «Офиса»
Сегодня / 10:57
«В них невозможно дышать»: Бен Аффлек ненавидел костюмы Бэтмена
Сегодня / 09:20
В мире начали восстанавливаться популяции вымирающих морских черепах
Сегодня / 08:45
Фигуристка Вероника Жилина обвинила тренера Сергея Розанова в домогательствах
Сегодня / 08:45
The Athletic: хоккеиста Артемия Панарина обвиняли в сексуализированном насилии
Сегодня / 08:01
Карла София Гаскон сыграет психиатра в триллере «The Life Lift» с Винсентом Галло
Сегодня / 07:01
Новый фильм по «Звездным войнам» с Гослингом получил подзаголовок и дату выхода
Сегодня / 06:56
Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» выйдет весной 2026 года
Сегодня / 06:04
Кэтрин Хан снимется в фильме «Мэдден» Дэвида О.Расселла
Сегодня / 23:32
Глен Пауэлл снимется в комедии Джадда Апатоу

Зои Кравиц снимет новый фильм «Как спасти брак», который спродюсирует Роберт Паттинсон

Сегодня в 16:55
Фото: Taylor Hill/Getty Images

Зои Кравиц ведет переговоры о съемках своего нового фильма для Sony. Одним из продюсеров грядущего фильма станет Роберт Паттинсон, сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Вторая режиссерская работа Кравиц получила название «Как спасти брак». Сценарий написал Росс Эванс. Подробности сюжета держатся в тайне, а источники в студии говорят, что проект все еще находится на ранней стадии разработки.

Инсайдеры заявили, что в «Как спасти брак» будут остросоциальные подтексты, как и в предыдущем фильме Кравиц, триллере «Моргни дважды». Как пишет Deadline, Sony высоко ценит этот проект и активно продвигала на рынке в прошлом году.

«Моргни дважды» стал режиссерским дебютом Кравиц. В фильме снялись Ченнинг Татум, Наоми Аки и Джина Дэвис. По сюжету миллионер Слейтер Кинг приглашает свою новую знакомую Фриду отдохнуть вместе с ним и его друзьями на частном острове, но там начинают происходить странные события. Кравиц хотела назвать фильм «Островом кисок», но ей не позволили.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами