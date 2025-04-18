Зои Кравиц снимет новый фильм «Как спасти брак», который спродюсирует Роберт Паттинсон

«Моргни дважды» стал режиссерским дебютом Кравиц. В фильме снялись Ченнинг Татум, Наоми Аки и Джина Дэвис. По сюжету миллионер Слейтер Кинг приглашает свою новую знакомую Фриду отдохнуть вместе с ним и его друзьями на частном острове, но там начинают происходить странные события. Кравиц хотела назвать фильм «Островом кисок», но ей не позволили.