Вышел тизер-трейлер хоррора «Ему», который спродюсировал Джордан Пил

На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали тизер-трейлер хоррора «Ему» («Him»), который спродюсировал обладатель премии «Оскар» и создатель фильма «Прочь» Джордан Пил.
Картину снял режиссер Джастин Типпинг, известный по ленте «Кроссы» и сериалу «Черный понедельник». Сценарий проекта написали Зак Акерс и Скип Бронки, работавшие над сериалом «Лаймтаун».
Фильм расскажет об игроке в американский футбол, который посвятил всю жизнь спорту. Но накануне важного отборочного турнира на него нападает сумасшедший фанат, из‑за чего атлет получает черепно-мозговую травму.
Она может положить конец карьере восходящей звезды. Но парень, похоже, не готов легко сдаться. Перед ним, как говорят создатели картины, встанет вопрос: на что ты согласен ради величия?
В жизни молодого спортсмена появится легендарный чемпион, который предложит тренировать его у себя дома, где он живет с женой-знаменитостью. Со временем харизма тренера обернется для героя чем‑то куда более мрачным.
Авторы хоррора называют «Ему» «леденящим душу путешествием в святая святых славы, идолопоклонства и стремления к совершенству любой ценой». Оценить картину можно будет осенью: она выйдет в прокат 19 сентября.
В ленте снялись Марлон Уэйанс («Реквием по мечте»), Тирик Уизерс («Наследие»), Джулия Фокс («Присутствие»), Тим Хайдекер, Джим Джеффрис, боец смешанных единоборств Морис Грин и номинантка на премию «Грэмми» Тиера Вэк.
Продюсерами «Ему» выступили, помимо Пила, Иэн Купер («Нет»), Уин Розенфельд («Кэндимен») и Джамал М.Уотсон из Monkeypaw Productions. Исполнительными продюсерами стали Дэвид Керн и Кейт Оу.