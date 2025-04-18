Южноафриканский легкоатлет побил рекорд Усейна Болта

Южноафриканский легкоатлет Акани Симбин побил рекорд ямайского бегуна Усейна Болта. Он сумел 11 сезонов подряд пробегать стометровку менее чем за 10 секунд, сообщил Track & Field Gazette.
Болту удавалось показывать такую скорость на протяжении десяти сезонов. При этом пробежать дистанцию быстрее, чем прославленный ямаец, Симбину пока не удалось. Личный рекорд Болта на 100 метрах — 9,58 секунды, Симбина — 9,82.
На прошедшем турнире в Ботсване Симбин преодолел дистанцию за 9,9 секунды. Свое лучшее время спортсмен продемонстрировал в прошлом году.
Симбину на сегодняшний день 31 год. Спортсмен выиграл серебряную медаль в эстафете 4×100 на Олимпийских играх в Париже. Также среди его заслуг — бронза чемпионата мира в помещении 2025 года на дистанции в 60 метров.