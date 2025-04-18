Якутской студии «Тундра», выпускающей мультфильмы о саха, грозит закрытие

«Тундра» выпускала короткометражные мультфильмы о культуре и быте саха, а главными героями делает детей — мальчика Айаала, брата и сестру Мичилу и Ньукку. Аниматоры выпустили трилогию «Бык Холода», «Мунха» и «Танха» — премьера последней состоялась в конце марта на фестивале «Муус устар». Тогда же команда анонсировала четыре новых проекта, в том числе четвертую часть приключений троицы — «Ысыах», посвященную одноименному летнему празднику.