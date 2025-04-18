Якутской студии «Тундра», выпускающей мультфильмы о саха, грозит закрытие

Анимационная студия «Тундра» из Якутии, выпускавшая мультфильмы о саха, может закрыться из‑за недостатка финансирования. Коллектив аниматоров уже временно распустили, сообщает «Якутия Daily».
Несколько собеседников издания рассказали о проблемах «Тундры», хотя официально студия никаких заявлений не делала. Один из источник издания уточнил, что закрытие может быть временным.
«Тундра» выпускала короткометражные мультфильмы о культуре и быте саха, а главными героями делает детей — мальчика Айаала, брата и сестру Мичилу и Ньукку. Аниматоры выпустили трилогию «Бык Холода», «Мунха» и «Танха» — премьера последней состоялась в конце марта на фестивале «Муус устар». Тогда же команда анонсировала четыре новых проекта, в том числе четвертую часть приключений троицы — «Ысыах», посвященную одноименному летнему празднику.
«Бык Холода», «Мунха» и «Танха» показывались и получали награды на российских и зарубежных фестивалях, в том числе Канаде, США и Новой Зеландии. Команда аниматоров также сотрудничала с Netflix, Disney, Universal и Neckelodion. Музыку для короткометражек писала якутская группа Sobo.