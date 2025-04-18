Барабанщика группы The New Pornographers арестовали за хранение детской порнографии

После того как стало известно об аресте Сейдерса, группа The New Pornographers опубликовала в соцсетях заявление: «Каждый из нас потрясен, шокирован и опустошен новостями об обвинениях против Джо Сейдерса — и мы немедленно разорвали с ним все связи. Наши сердца с теми, кто пострадал от его действий».