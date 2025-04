Барабанщика группы The New Pornographers арестовали за хранение детской порнографии

Сейдерс присоединился к The New Pornographers — группе, основанной в 1997 году, — в 2014-м. До него на ударных играли основатель коллектива Фишер Роуз и Курт Дейл, участник группы с 1999 по 2014 год. The New Pornographers — одна из самых известных канадских инди-рок-групп, выпустившая девять студийных альбомов. Последний из них — «Continue as a Guest» — вышел в 2023 году.