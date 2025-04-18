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Барабанщика группы The New Pornographers арестовали за хранение детской порнографии

Сегодня в 15:11
Фото: Al Pereira/Getty Images

Барабанщик группы The New Pornographers Джозеф Сейдерс арестован по обвинению в хранении детской порнографии. Об этом говорится в пресс-релизе офиса шерифа округа Риверсайд в Калифорнии.

Сейдерса задержали 9 апреля после двух сообщений о подозрительном поведении в одном из заведений города Палм-Дезерт. 11-летний мальчик заявил, что 7 апреля незнакомец снимал его на видео, когда он пользовался туалетом в этом месте. Спустя два дня сотрудник заведения сообщил, что видел мужчину, заходившего и выходившего из туалета с несовершеннолетними мальчиками.

Прибывшие на место полицейские взяли под стражу Джозефа Сайдерса. У него дома и в автомобиле провели обыск, а также проверили содержимое его мобильного телефона. Правоохранители нашли доказательства его причастности к обоим инцидентам, а также к другим преступлениям, включая хранение детской порнографии.

Сейчас Сейдерс содержится в тюрьме города. Как сообщает The Guardian, залог установлен в размере 1 млн долларов. Первое заседание суда намечено на 22 апреля.

После того как стало известно об аресте Сейдерса, группа The New Pornographers опубликовала в соцсетях заявление: «Каждый из нас потрясен, шокирован и опустошен новостями об обвинениях против Джо Сейдерса — и мы немедленно разорвали с ним все связи. Наши сердца с теми, кто пострадал от его действий».

Сейдерс присоединился к The New Pornographers — группе, основанной в 1997 году, — в 2014-м. До него на ударных играли основатель коллектива Фишер Роуз и Курт Дейл, участник группы с 1999 по 2014 год. The New Pornographers — одна из самых известных канадских инди-рок-групп, выпустившая девять студийных альбомов. Последний из них — «Continue as a Guest» — вышел в 2023 году.

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