Шарлотта Генсбур отказывается уйти от мужа в криминальном триллере «Загадочное убийство Белль»

Лента выйдет в российский кинопрокат 15 мая. Она расскажет о супругах Пьере и Клеа, которые ведут размеренную жизнь во французской глубинке. Однажды к ним приезжает дочка друзей, но вскоре она погибает при таинственных обстоятельствах.