Шарлотта Генсбур отказывается уйти от мужа в криминальном триллере «Загадочное убийство Белль»

На ютуб-канале Mister Star опубликовали русскоязычный дублированный трейлер фильма «Загадочное убийство Белль», главную роль в котором исполнила Шарлотта Генсбур.
Картину поставил французский режиссер Бенуа Жако по роману «Смерть красавицы» бельгийского писателя Жоржа Сименона. В ней снялись, помимо Генсбур, Гийом Кане, Патрик Декан, Жереми Ковийо и другие артисты.
Лента выйдет в российский кинопрокат 15 мая. Она расскажет о супругах Пьере и Клеа, которые ведут размеренную жизнь во французской глубинке. Однажды к ним приезжает дочка друзей, но вскоре она погибает при таинственных обстоятельствах.
Все улики указывают на то, что девушку убил Пьер. Пока по городу расползаются слухи, Пьер решает защитить свое честное имя единственным возможным способом — самостоятельно отыскать убийцу.
Трейлер показал, как героиня Генсбур тяжело переживает утрату девочки и встает на защиту мужа, а тот справляется с вниманием прессы, лишается возможности работать учителем, но пытается не опускать руки.
Ранее Генсбур появилась в трейлере американского сериала «Этуаль» — нового проекта создателей «Девочек Гилмор» и «Удивительной миссис Мейзел».