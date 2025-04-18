В Москве в начале мая будет прохладно и влажно

Первые майские дни в Москве будут относительно влажными и прохладными. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В первую неделю мая дневная погода будет в районе плюс 10 ― плюс 15, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Ночью ожидается плюс 2 ― плюс 7.
Не обойдется и без дождей ― их переизбыток может составить до 20%, отметил Тишковец.
На выходных же синоптики ожидают «совершенно июньскую погоду» ― воздух в столице прогреется до плюс 24 градусов, говорил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Потепление вызвано приходом южных масс со Средиземного моря.