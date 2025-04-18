Умер актер дубляжа Рудольф Панков, озвучивший Артура Уизли и Магнето из «Людей Икс»

За свою долгую карьеру Панков поучаствовал в озвучивании более 800 фильмов и сериалов. Среди самых известных ролей ― Артур Уизли во франшизе «Гарри Поттер», Один в «Тор: Рагнарек», Кей из «Людей в черном», Магнето из «Людей Икс».