Умер актер дубляжа Рудольф Панков, озвучивший Артура Уизли и Магнето из «Людей Икс»

В возрасте 87 лет скончался актер дубляжа Рудольф Панков. Об этом сообщило объединение «Русский дубляж».
За свою долгую карьеру Панков поучаствовал в озвучивании более 800 фильмов и сериалов. Среди самых известных ролей ― Артур Уизли во франшизе «Гарри Поттер», Один в «Тор: Рагнарек», Кей из «Людей в черном», Магнето из «Людей Икс».
Панков подарил голос персонажам Адриано Челентано (в «Укрощении строптивого» и «Блефе»), Дэвида Суше («Приказано уничтожить»), Энтони Хопкинса («Тор», «Ной», «Самый быстрый Indian» и др.), Дональда Сазерленда («Голодные игры»).
Недавно умер другой известный актер дубляжа ― Владимир Герасимов, который озвучивал персонажей Брюса Уиллиса и Джона Траволты, а также Дядю Стена из «Гравити Фоллз».