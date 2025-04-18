Дизайнеры сшили пару Air Jordan в стиле Lofi Girl

В прошлом году дизайн Smoosh объявили лучшим на совместном конкурсе Kickspaper и SuperStep, поэтому проекты взялись за реализацию. Концепт полон отсылок к образу анимационной девочки , которая пишет в блокнот под приятную музыку в круглосуточном стриме на ютубе. Язычок кроссовок отсылает к рыжему коту, центральный бежевый блок имитирует лист с рукописным текстом, сбоку прикреплена точная копия ручки, на бирке — логотип и наушники, лэкслок — с иконкой Live.