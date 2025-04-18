Дизайнеры сшили пару Air Jordan в стиле Lofi Girl

Газета Kickspaper и сникер-стор SuperStep представили пару кроссовок Air Jordan 1, стиль которой вдохновлен Lofi Girl. Концепт придумал дизайнер Smoosh.
В прошлом году дизайн Smoosh объявили лучшим на совместном конкурсе Kickspaper и SuperStep, поэтому проекты взялись за реализацию. Концепт полон отсылок к образу анимационной девочки, которая пишет в блокнот под приятную музыку в круглосуточном стриме на ютубе. Язычок кроссовок отсылает к рыжему коту, центральный бежевый блок имитирует лист с рукописным текстом, сбоку прикреплена точная копия ручки, на бирке — логотип и наушники, лэкслок — с иконкой Live.
Сшил единственную в мире пару мастер Паша из Shoes Maker Lab. Основатель Kickspaper Сергей Будачев поделился, что на создание Lofi Girl-кроссовок понадобилось ровно 100 тыс. рублей.
У ютуб-канала Lofi Girl огромная армия поклонников, которые ценят его за круглосуточные стримы с музыкой, идеально подходящей для учебы и отдыха. Трансляция идет с 2017 года и прерывалась несколько раз из‑за технических неполадок. В 2023-м у Lofi Girl появился параллельный стрим — Synthwave Boy.