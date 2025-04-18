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Большинство молодых россиян хотят ввести «ленивую пятницу»

Сегодня в 12:54
Фото: Apple TV

77% российских старшекурсников и молодых специалистов хотели бы превратить пятницу в «полувыходной», чтобы работодатель не ставил сложных задач, а закончить работу можно было бы в середине дня. Это показал опрос ВЦИОМ.

11% молодых россиян идея с «ленивой пятницей» не подходит, а 3% сказали, что такие «полувыходные» у них уже есть.

Как отмечает ВЦИОМ, в развитых странах тоже формируется тренд на рабочую неделю продолжительностью менее 40 часов. К примеру, в Нидерландах люди работают по 32 часа в неделю, в Дании и Норвегии — по 33, в Австралии — по 34, в Германии и Франции — по 35 часов.

В онлайн-опросе приняли участие 1600 россиян ― студентов старших курсов колледжей и вузов, а также молодых специалистов с высшим и средним профессиональным образованием с опытом работы менее трех лет.

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Теги:
ВЦИОМ
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