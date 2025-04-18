Большинство молодых россиян хотят ввести «ленивую пятницу»

Как отмечает ВЦИОМ, в развитых странах тоже формируется тренд на рабочую неделю продолжительностью менее 40 часов. К примеру, в Нидерландах люди работают по 32 часа в неделю, в Дании и Норвегии — по 33, в Австралии — по 34, в Германии и Франции — по 35 часов.