Netflix загазлайтил зрителей, выпустив две версии одного и того же эпизода «Черного зеркала»

Серия, как и многие другие, поднимала тему злоупотребления технологиями и того, как они меняют наше восприятие реальности. Но зрители заметили, что и сами стали жертвами газлайтинга, так как создатели шоу незаметно изменили некоторые детали эпизода, случайным образом показывая зрителям разные версии.