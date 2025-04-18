Netflix загазлайтил зрителей, выпустив две версии одного и того же эпизода «Черного зеркала»

Netflix загазлайтил зрителей в одной из серий седьмого сезона «Черного зеркала».
В эпизоде «Bête Noire» (в переводе с французского — «черный зверь») рассказывается о Марии, которая начинает работать с новой сотрудницей Верити — своей бывшей одноклассницей, над которой она издевалась в школе.
Постепенно реальность Марии начинает рушиться, когда выясняется, что Верити носит кулон, позволяющий ей изменять действительность, манипулируя восприятием Марии как в работе, так и в личной жизни.
Серия, как и многие другие, поднимала тему злоупотребления технологиями и того, как они меняют наше восприятие реальности. Но зрители заметили, что и сами стали жертвами газлайтинга, так как создатели шоу незаметно изменили некоторые детали эпизода, случайным образом показывая зрителям разные версии.
Различие касалось вымышленной сети фастфуда. Мария и ее коллеги спорят, как на самом деле называется ресторан — Barnie’s или Bernie’s. В одной версии правильным вариантом оказывается Barnie’s, а в другой — Bernie’s.
«Мы с другом смотрели новый эпизод „Черного зеркала“ „Bête Noire“ и заметили, что между нашими сериями есть разительная разница… Даже зрителей газлайтят на 16.40 минуте!» — написал пользователь твиттера, чей пост набрал 1,1 млн просмотров.