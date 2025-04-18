Новый мультсериал по «Звездным войнам» будет посвящен Дарту Молу

Lucasfilm анонсировала новый мультсериал «Звездные войны: Мол — повелитель теней». Он выйдет в 2026 году на Disney+, говорится на официальном сайте франшизы.
Действие развернется после «Войн клонов» и расскажет про Дарта Мола, который замышляет возродить свою преступную империю.
Главного героя озвучит Сэм Уивер, впервые подаривший голос Молу в «Звездных войнах: Войны клонов», а затем вернувшийся к персонажу в «Повстанцах».
Анонс анимационного сериала состоялся на мероприятии Star Wars Celebration, которое проходит в Японии. В ходе ивента Lucasfilm также раскрыла первые подробности о новом фильме по «Звездным войнам» режиссера Шона Леви. Картина получила подзаголовок «Звездный истребитель» и должна выйти в прокат 28 мая 2027 года. Главную роль исполнит Райан Гослинг.