Новый мультсериал по «Звездным войнам» будет посвящен Дарту Молу

Анонс анимационного сериала состоялся на мероприятии Star Wars Celebration, которое проходит в Японии. В ходе ивента Lucasfilm также раскрыла первые подробности о новом фильме по «Звездным войнам» режиссера Шона Леви. Картина получила подзаголовок «Звездный истребитель» и должна выйти в прокат 28 мая 2027 года. Главную роль исполнит Райан Гослинг.