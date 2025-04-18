На Урале на памятнике Ленину сделали скейт-рампу

Открытие скейт-парка на площади рядом с ДК «Металлургов» и памятником Ленина произошло 11 апреля. В этот день в телеграм-канале Федерации скейтбординга РФ вышел пост, что «Ленин и скейтбординг в России связаны теперь еще больше». Из него следует, что проект создала команда архитекторов и строителей Legato Construction по инициативе администрации Верхней Пышмы. В мэрии позже скажут, что проект обсуждался с местными жителями, а также экспертами.