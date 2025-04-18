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На Урале на памятнике Ленину сделали скейт-рампу

Сегодня в 12:51
Фото: @fedskate/Telegram

В Верхней Пышме сделали скейт-площадку рядом с памятником Владимиру Ленину. После огласки в соцсетях администрация города заявила, что постамент памятника не будет использоваться в качестве рампы.

Открытие скейт-парка на площади рядом с ДК «Металлургов» и памятником Ленина произошло 11 апреля. В этот день в телеграм-канале Федерации скейтбординга РФ вышел пост, что «Ленин и скейтбординг в России связаны теперь еще больше». Из него следует, что проект создала команда архитекторов и строителей Legato Construction по инициативе администрации Верхней Пышмы. В мэрии позже скажут, что проект обсуждался с местными жителями, а также экспертами.

«Первоначально площадка планировалась вокруг памятника — его сохранение было закреплено в проекте. Но именно команда Legato предложила не просто сохранить, а интегрировать монумент в пространство скейт-парка, сделав его частью нового городского кода. Это дало мощную точку пересборки: и преемственность, и новое значение для среды», — рассказали там.

@fedskate/Telegram

В Федерации скейтбординга РФ рассказали о «сомнениях заказчика», которые появляются «в любом смелом проекте, особенно с участием символически значимых объектов». Там отметили, что скейт-парк получил «исключительно положительные отзывы от скейтеров и профессионального сообщества» и «стал заметной точкой притяжения» в городе.

Мнения жителей Урала о скейт-рампе на памятнике Ленина разделились. В посте местного портала E1 в телеграме читателям предложили поставить палец вверх, если проект нравится, или грустный смайлик, если нет. К моменту написания заметки реакцию «Супер» выбрали более 1000 пользователей, вариант «Нет, так нельзя» — более 800.

Депутат КПРФ Нина Останина раскритиковала проект. В разговоре с Baza она заявила, что «с главы города обязательно нужно спросить». По ее мнению, местные власти совершили «осквернение памятника», сравнимое со свадебным вальсом «на могиле ваших родителей».

«Вот такое разнузданное, вульгарное отношение к советской истории, которое вообще свойственно Свердловской области, мне кажется, нужно на самом высоком уровне обсудить и пресечь. Детей наказывать не надо, наказывать надо взрослых и власть, которые не воспитали этих детей в духе уважительного отношения к истории», — сказала Останина.

После этого в «ВК»-группе администрации Верхней Пышмы вышел пост с заявлением председателя гордумы Ивана Зернова. Он пояснил, что на месте все еще ведутся строительные работы и проход туда закрыт, скейт-парк расположится в другом месте, а по постаменту памятника Ленину скейтбордисты кататься не будут. «Скорее всего, визуализация скейтбордистов — чья-то недобрая шутка», — добавил он.

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