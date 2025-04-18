Бренд Caviar выпустил золотой кулич с драгоценностями за 2,7 млн рублей

Бренд Caviar представил люксовый кулич в преддверии Пасхи. Его стоимость составила 2,67 млн рублей.
Кулич создан по традиционному рецепту с изюмом и ванильной пропиткой и оформлен пищевым золотом, а также сапфирами, рубинами и изумрудами. В комплекте идут золотые пирожные «Яйца».
В компании рассказали, что кулич был вдохновлен референсом, созданным с помощью ИИ. «Он прошел путь от виртуального образа до реального воплощения — с бережным вниманием к каждой детали: ручная работа, натуральные ингредиенты, золотое покрытие и изящный декор драгоценными камнями», — отметили в Caviar.
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© Фото: Caviar
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© Фото: Caviar
Компания также выпустила пасхальную линейку кастомизированных iPhone 16 Pro/Pro Max под названием «Религия». Их стоимость начинается от 599 тыс. рублей.
© Фото: Caviar