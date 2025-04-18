Бренд Caviar выпустил золотой кулич с драгоценностями за 2,7 млн рублей

В компании рассказали, что кулич был вдохновлен референсом, созданным с помощью ИИ. «Он прошел путь от виртуального образа до реального воплощения — с бережным вниманием к каждой детали: ручная работа, натуральные ингредиенты, золотое покрытие и изящный декор драгоценными камнями», — отметили в Caviar.