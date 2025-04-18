Анджела Кинси и Дженна Фишер побывали на съемках спин-оффа «Офиса»

Сегодня / 11:38
Бренд Caviar выпустил золотой кулич с драгоценностями за 2,7 млн рублей
Сегодня / 10:57
«В них невозможно дышать»: Бен Аффлек ненавидел костюмы Бэтмена
Сегодня / 09:20
В мире начали восстанавливаться популяции вымирающих морских черепах
Сегодня / 08:45
Фигуристка Вероника Жилина обвинила тренера Сергея Розанова в домогательствах
Сегодня / 08:45
The Athletic: хоккеиста Артемия Панарина обвиняли в сексуализированном насилии
Сегодня / 08:03
В Калифорнии арестовали Хейли Джоэла Осмента за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде
Сегодня / 08:01
Карла София Гаскон сыграет психиатра в триллере «The Life Lift» с Винсентом Галло
Сегодня / 07:01
Новый фильм по «Звездным войнам» с Гослингом получил подзаголовок и дату выхода
Сегодня / 06:56
Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» выйдет весной 2026 года
Сегодня / 06:04
Кэтрин Хан снимется в фильме «Мэдден» Дэвида О.Расселла
Сегодня / 23:32
Глен Пауэлл снимется в комедии Джадда Апатоу
Сегодня / 22:52
Деми Мур поделилась, как пережила проигрыш Майки Мэдисон на «Оскаре»
Сегодня / 21:44
В Калифорнии арестовали звезду «Искусственного разума» Хейли Джоэла Осмента
Вчера / 20:48
Peacock выпустит сериал по «Бестолковым» с Алисией Силверстоун
Вчера / 19:58
Пит Дэвидсон и Николас Холт появятся вместе с фильме «Как ограбить банк» Дэвида Лейтча
Вчера / 19:53
Третий сезон «Позолоченного века» выйдет на экраны в июне
Вчера / 18:48
Джон Литгоу отреагировал на критику, что его выбрали на роль Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»
Вчера / 18:25
Разработка сериала по «Тихоокеанскому рубежу» на Prime Video началась
Вчера / 17:02
Остин Николс назвал неправильным поцелуй с 15-летней Мэри-Кейт Олсен в фильме «Солнечные каникулы»
Вчера / 16:15
Аяз Шабутдинов возместил ущерб половине потерпевших от мошенничества
Вчера / 16:13
Сценарист «Полуночной мессы» и «Падения дома Ашеров» опубликует два романа
Вчера / 15:44
Татьяна Ким отсудила у Владислава Бакальчука долю в «Вайлдберриз»
Вчера / 15:31
Никита Михалков заявил, что фильм «Анора» никогда бы не получил приз Московского кинофестиваля
Вчера / 15:30
Ozon запустил акцию в поддержку женщин с ВИЧ в России
Вчера / 14:30
Beat Film Festival 2025 объявил даты и первые фильмы программы
Вчера / 14:21
87% пользователей музыкальных стримингов слушают музыку через персональные рекомендации
Вчера / 14:08
Серебряный Серфер в полноценном трейлере новой «Фантастической четверки»
Вчера / 13:12
Последний сезон «Песочного человека» выйдет на Netflix 3 июля

Анджела Кинси и Дженна Фишер побывали на съемках спин-оффа «Офиса»

Сегодня в 11:19
Фото: NBC

Звезды «Офиса» Дженна Фишер и Анджела Кинси посетили съемочную площадку спин-оффа сериала от шоураннера Грега Дэниелса.

«Мы с Дженной заглянули на съемочную площадку. Грег пригласил нас, и, когда мы пришли, там был не только Оскар [Нуньес], но и наша съемочная группа — столько замечательных людей. Эта команда была нашей семьей, и мы до сих пор с ними близки. Было очень трогательно их всех увидеть», — рассказала Кинси.

Нуньес повторит свою роль Оскара Мартинеса в продолжении сериала. Сюжет расскажет о сотрудниках умирающей газеты на Среднем Западе, издатель которой пытается возродить ее с помощью добровольных репортеров.

«Сейчас они все еще монтируют и все такое. Скоро узнаете больше! Это захватывающе. То, что мы пережили в „Офисе“, выпадает не каждому», — отметил Нуньес.

Ранее в актерский состав спин-оффа вошли Доналл Глисон, Сабрина Импаччаторе, Челси Фрай, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Александр Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки. Сериал, так же как и оригинал, будет снят в мокьюментари-стиле.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами