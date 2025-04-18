Анджела Кинси и Дженна Фишер побывали на съемках спин-оффа «Офиса»

Звезды «Офиса» Дженна Фишер и Анджела Кинси посетили съемочную площадку спин-оффа сериала от шоураннера Грега Дэниелса.
«Мы с Дженной заглянули на съемочную площадку. Грег пригласил нас, и, когда мы пришли, там был не только Оскар [Нуньес], но и наша съемочная группа — столько замечательных людей. Эта команда была нашей семьей, и мы до сих пор с ними близки. Было очень трогательно их всех увидеть», — рассказала Кинси.
Нуньес повторит свою роль Оскара Мартинеса в продолжении сериала. Сюжет расскажет о сотрудниках умирающей газеты на Среднем Западе, издатель которой пытается возродить ее с помощью добровольных репортеров.
«Сейчас они все еще монтируют и все такое. Скоро узнаете больше! Это захватывающе. То, что мы пережили в „Офисе“, выпадает не каждому», — отметил Нуньес.
Ранее в актерский состав спин-оффа вошли Доналл Глисон, Сабрина Импаччаторе, Челси Фрай, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Александр Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки. Сериал, так же как и оригинал, будет снят в мокьюментари-стиле.