Анджела Кинси и Дженна Фишер побывали на съемках спин-оффа «Офиса»

«Мы с Дженной заглянули на съемочную площадку. Грег пригласил нас, и, когда мы пришли, там был не только Оскар [Нуньес], но и наша съемочная группа — столько замечательных людей. Эта команда была нашей семьей, и мы до сих пор с ними близки. Было очень трогательно их всех увидеть», — рассказала Кинси.