«В них невозможно дышать»: Бен Аффлек ненавидел костюмы Бэтмена

В 2013 году бывший исполнитель роли Уэйна Кристиан Бейл посоветовал новому на тот момент Бэтмену, как вести себя в костюме: «Единственное, что я ему сказал, — это чтобы он [мог] сходить в туалет без посторонней помощи, потому что это немного унизительно. Чтобы это сделать, нужно, чтобы кто‑то… помог тебе снять костюм. Так что это был мой главный совет для него».