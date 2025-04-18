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«В них невозможно дышать»: Бен Аффлек ненавидел костюмы Бэтмена

Сегодня в 10:57
Фото: Warner Bros.

Бен Аффлек рассказал GQ об изнурительном процессе ношения костюмов Бэтмена.

«Я ненавидел бэткостюмы. Они были ужасны в носке. Во-первых, в них очень жарко. Они не дышат. Их делают такими, какими хотят их видеть дизайнеры. Никто не думает о человеке внутри. В итоге ты просто начинаешь потеть. А я и так… Я потею, понимаете? А в этом костюме с тебя просто льет вода.

Это реально мешало съемкам, потому что ты постоянно перегреваешься. И ты совсем не чувствуешь себя героем — ты сразу уставший и весь мокрый от пота. Может, Кристиан [Бейл] или Роб [Паттинсон] с этим справлялись лучше», — отметил актер.

Аффлек сыграл Брюса Уэйна в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Флэш» и «Лига справедливости», включая расширенную версию Зака Снайдера.

В 2013 году бывший исполнитель роли Уэйна Кристиан Бейл посоветовал новому на тот момент Бэтмену, как вести себя в костюме: «Единственное, что я ему сказал, — это чтобы он [мог] сходить в туалет без посторонней помощи, потому что это немного унизительно. Чтобы это сделать, нужно, чтобы кто‑то… помог тебе снять костюм. Так что это был мой главный совет для него».

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