В мире начали восстанавливаться популяции вымирающих морских черепах

По словам соавтора исследования Мишель Марии Рано Капистран, исследователя Стэнфордского университета, «благодаря прекращению коммерческого промысла и времени на восстановление их популяции сейчас очень хорошо себя чувствуют» в прибрежных водах многих регионов Мексики и США.