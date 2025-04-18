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В мире начали восстанавливаться популяции вымирающих морских черепах

Сегодня в 09:20
Фото: Olga ga/Unsplash

В мире начали восстанавливаться популяции морских черепах, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает AP со ссылкой на новое глобальное исследование.

«Многие популяции черепах вернулись, хотя некоторые нет. В целом история морских черепах — это одна из реальных историй успеха в сохранении природы», — сказал эколог из Университета Дьюка Стюарт Пимм, который не принимал участия в исследовании.

Ученые исследовали 48 популяций морских черепах по всему миру и оценили угрозы, такие как охота, загрязнение, развитие прибрежных районов и изменение климата. Более чем в половине районов угрозы снижаются, но есть исключения.

Таким образом они выяснили, что популяции морских черепах в Атлантическом океане восстанавливаются лучше, чем в Тихом океане. А вот кожистые черепахи, считающиеся уязвимыми к вымиранию, находятся под угрозой.

По словам соавтора исследования Брайана Уоллеса, все семь регионов, где обитают кожистые черепахи, подвержены высоким экологическим рискам. Этот вид известен тем, что они совершают самые длинные морские миграции среди всех животных — некоторые особи проплывают почти 6000 км в каждую сторону.

Между тем зеленые черепахи по-прежнему считаются исчезающими во всем мире, но их популяции демонстрируют признаки восстановления во многих регионах мира, отметили исследователи.

По словам соавтора исследования Мишель Марии Рано Капистран, исследователя Стэнфордского университета, «благодаря прекращению коммерческого промысла и времени на восстановление их популяции сейчас очень хорошо себя чувствуют» в прибрежных водах многих регионов Мексики и США.

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