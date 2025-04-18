Карла София Гаскон сыграет психиатра в триллере «The Life Lift» с Винсентом Галло

Режиссером выступит дебютантка из Италии Стефания Росселла Грасси. Фильм расскажет об измученном жителе Нью-Йорка Габриэле (Гало), которого преследуют загадочные стикеры в лифте его дома. Эти записки приказывают убить троих соседей, получивших аналогичные указания — устранить своих близких. Гаскон сыграет в картине психиатра, «воплощающего одновременно Бога и дьявола», говорится в презентационных материалах фильма.
Проект находится на поздней стадии разработки, съемки планируются на конец этого года ― начало 2026-го. Бюджет картины ― около 3 млн долларов.
Винсент Галло, как и Гаскон, тоже попадал в скандалы. В прошлом году Гильдия актеров США начала расследование после жалоб на его неподобающее поведение от трех актрис, прошедших пробы в его фильм «The Policeman».