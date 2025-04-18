В Калифорнии арестовали Хейли Джоэла Осмента за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде

Повзрослев, Осмент продолжил актерскую карьеру и снялся в таких сериалах, как «Чем мы заняты в тени» и «Кремниевая долина», а в 2024 году он также появился в нашумевшем психологическом триллере Зои Кравиц «Подай знак».