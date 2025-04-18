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В Калифорнии арестовали Хейли Джоэла Осмента за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде

Сегодня в 08:03
Фото: FX Productions

На горнолыжном курорте в Калифорнии актера из «Шестого чувства» Хейли Джоэла Осмента арестовали за нахождение в нетрезвом виде.

По данным Entertainment Weekly, местные полицейские идентифицировали его как «неуправляемого лыжника». Инцидент случился 8 апреля.

У актера нашли «контролируемое вещество», которое полицейские отправили на экспертизу. Вскоре после задержания его освободили. Теперь прокурор округа Моно решит, возбуждать ли дело в суде.

Осмент был номинирован на премию «Оскар» в возрасте 11 лет за роль Коула Сира, ребенка, который мог видеть мертвых людей, в фильме М.Найта Шьямалана «Шестое чувство» 1999 года.

Повзрослев, Осмент продолжил актерскую карьеру и снялся в таких сериалах, как «Чем мы заняты в тени» и «Кремниевая долина», а в 2024 году он также появился в нашумевшем психологическом триллере Зои Кравиц «Подай знак».

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