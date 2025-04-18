Новый фильм по «Звездным войнам» с Гослингом получил подзаголовок и дату выхода

Проект станет следующим фильмом Леви после успешного «Дэдпул и Росомаха», который собрал 1,3 млрд долларов в мировом прокате и стал самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории. Гослинг в последний раз появлялся в экшен-ромкоме «Каскадер», вышедшем в мае 2024 года.