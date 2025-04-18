Новый фильм по «Звездным войнам» с Гослингом получил подзаголовок и дату выхода

Lucasfilm официально анонсировала новый фильм во вселенной «Звездных войн». Он получил подзаголовок «Звездный истребитель». Главную роль в нем исполнит Райан Гослинг, а режиссером выступит Шон Леви.
Производство стартует осенью, начало проката намечено на 28 мая 2027 года. Как сообщает Variety, сценарий для проекта написал Джонатан Троппер, ранее работавший с Леви над лентами «Проект Адам» и «Дальше живите сами».
Фильм станет самостоятельной историей, не связанной с героями саги Скайуокеров. События развернутся примерно через пять лет после финала девятого эпизода — «Скайуокер. Восход», последнего на данный момент полнометражного фильма франшизы, который завершил основную линию.
Проект станет следующим фильмом Леви после успешного «Дэдпул и Росомаха», который собрал 1,3 млрд долларов в мировом прокате и стал самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории. Гослинг в последний раз появлялся в экшен-ромкоме «Каскадер», вышедшем в мае 2024 года.
Ранее сообщалось, что роль в новых «Звездных войнах» предлагали звезде «Аноры» Майки Мэдисон, но она отказаласть участвовать.