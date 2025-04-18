Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» выйдет весной 2026 года

«Всё вело к этому… Такой водоворот эмоций, когда мы завершаем первый сезон. Безмерно благодарен актёрам, съёмочной группе и студии за их доверие и терпение. Огромное спасибо Сане, Брэду, Кевину, Лу, Аарону, Джастину, Чарли, Винсенту, Деб, Джону и всему этому безумному цирку», — отметил Скардапейн.