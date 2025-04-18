Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» выйдет весной 2026 года

Шоураннер сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» Дарио Скардапейн рассказал в сових соцсетях, что премьера второго сезона состоится в марте 2026 года.
«Всё вело к этому… Такой водоворот эмоций, когда мы завершаем первый сезон. Безмерно благодарен актёрам, съёмочной группе и студии за их доверие и терпение. Огромное спасибо Сане, Брэду, Кевину, Лу, Аарону, Джастину, Чарли, Винсенту, Деб, Джону и всему этому безумному цирку», — отметил Скардапейн.
Съемки продолжения уже начались. Финал первого сезона вышел 15 апреля. «Теперь Винсент Д’Онофрио в роли мэра Фиска, он же Кингпин, все крепче сжимает Нью-Йорк в своих мафиозных лапах. Вместе с женой Ванессой он пытается создать отдельное город-государство в порту Ред-Хук.
Мэтт Мердок, вновь облачившись в красный костюм, клянётся вернуть город ради общего блага. В этом ему помогают старые друзья — Карен и Фрэнк Касл, он же Каратель. Тем временем доктор Гленн легко поддается на уговоры мэра Фиска, который назначает ее главой городской психиатрической службы», — гласит описание сезона.
В марте сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» собрал 7,5 млн просмотров за первые пять дней на Disney+. Это лучший старт на стриминге в этом году. Количество просмотров посчитали, разделив общее время стриминга эпизодов на их продолжительность.