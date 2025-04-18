Кэтрин Хан снимется в фильме «Мэдден» Дэвида О. Расселла

Сегодня / 07:01
Новый фильм по «Звездным войнам» с Гослингом получил подзаголовок и дату выхода
Сегодня / 06:56
Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» выйдет весной 2026 года
Сегодня / 23:32
Глен Пауэлл снимется в комедии Джадда Апатоу
Сегодня / 22:52
Деми Мур поделилась, как пережила проигрыш Майки Мэдисон на «Оскаре»
Сегодня / 21:44
В Калифорнии арестовали звезду «Искусственного разума» Хейли Джоэла Осмента
Вчера / 20:48
Peacock выпустит сериал по «Бестолковым» с Алисией Силверстоун
Вчера / 19:58
Пит Дэвидсон и Николас Холт появятся вместе с фильме «Как ограбить банк» Дэвида Лейтча
Вчера / 19:53
Третий сезон «Позолоченного века» выйдет на экраны в июне
Вчера / 18:48
Джон Литгоу отреагировал на критику, что его выбрали на роль Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»
Вчера / 18:25
Разработка сериала по «Тихоокеанскому рубежу» на Prime Video началась
Вчера / 17:02
Остин Николс назвал неправильным поцелуй с 15-летней Мэри-Кейт Олсен в фильме «Солнечные каникулы»
Вчера / 16:15
Аяз Шабутдинов возместил ущерб половине потерпевших от мошенничества
Вчера / 16:13
Сценарист «Полуночной мессы» и «Падения дома Ашеров» опубликует два романа
Вчера / 15:44
Татьяна Ким отсудила у Владислава Бакальчука долю в «Вайлдберриз»
Вчера / 15:31
Никита Михалков заявил, что фильм «Анора» никогда бы не получил приз Московского кинофестиваля
Вчера / 15:30
Ozon запустил акцию в поддержку женщин с ВИЧ в России
Вчера / 14:30
Beat Film Festival 2025 объявил даты и первые фильмы программы
Вчера / 14:21
87% пользователей музыкальных стримингов слушают музыку через персональные рекомендации
Вчера / 14:08
Серебряный Серфер в полноценном трейлере новой «Фантастической четверки»
Вчера / 13:12
Последний сезон «Песочного человека» выйдет на Netflix 3 июля
Вчера / 12:59
Верховный суд разрешил деятельность «Талибана»* в РФ
Вчера / 12:57
Директором музея «Гараж» стала Дарья Котова
Вчера / 12:08
Солист Coldplay спел на концерте песню для российского фаната и пообещал приехать в РФ
Вчера / 11:50
Максимальную скорость кикшеринговых электросамокатов снизили до 20 км/ч
Вчера / 11:03
В Петербурге предложили построить свой «Сити» ― с небоскребами, концертным залом и парком
Вчера / 10:41
Новый кукольный мультфильм от студии Laika выйдет в 2026 году
Вчера / 09:06
В Москве пройдет премьера нового спектакля Алексея Франдетти и Басты «Любовь без памяти»
Вчера / 08:53
Ученые нашли признаки жизни на далекой планете

Кэтрин Хан снимется в фильме «Мэдден» Дэвида О. Расселла

Сегодня в 06:04
Фото: Marvel Studios

Кэтрин Ханн («Это все Агата») ведет переговоры, чтобы присоединиться к касту фильма Дэвида О. Расселла о легендарном тренере и комментаторе Джоне Мэддене. Об этом сообщает Deadline.

К касту также готовы присоединиться Джон Малейни и Сиенна Миллер. Ранее стало известно, что в фильме снимутся Николас Кейдж в роли культового спортивного деятеля и Кристиан Бэйл, который сыграет покойного владельца Raiders Эла Дэвиса.

Малейни сыграет Трипа Хокинса, который основал EA Sports и был движущей силой видеоигр Madden NFL; Ханн сыграет жену Мэддена, Вирджинию; а Миллер — жену Дэвиса, Кэрол.

Съемки начнутся в следующем месяце в Атланте. По словам режиссера, фильм «Мэдден» расскажет о «доброте, человечности и гениальности Джона Мэддена в невероятно изобретательном и крутом мире 1970-х».

Мэдден, скончавшийся в 2021 году в возрасте 85 лет, был главным тренером команды «Окленд Рейдерс» в 1970-х годах, приведя команду к множеству чемпионских игр и первой победе в Суперкубке.

Закончив карьеру тренера в 1979 году, Джон стал одним из главных голосов американского футбола, проведя три десятилетия в качестве комментатора. После ухода с этой позиции в 2009 году он продолжал вносить творческий вклад в создание игры Madden NFL.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами