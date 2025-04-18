Кэтрин Хан снимется в фильме «Мэдден» Дэвида О. Расселла

Кэтрин Ханн («Это все Агата») ведет переговоры, чтобы присоединиться к касту фильма Дэвида О. Расселла о легендарном тренере и комментаторе Джоне Мэддене. Об этом сообщает Deadline.
К касту также готовы присоединиться Джон Малейни и Сиенна Миллер. Ранее стало известно, что в фильме снимутся Николас Кейдж в роли культового спортивного деятеля и Кристиан Бэйл, который сыграет покойного владельца Raiders Эла Дэвиса.
Малейни сыграет Трипа Хокинса, который основал EA Sports и был движущей силой видеоигр Madden NFL; Ханн сыграет жену Мэддена, Вирджинию; а Миллер — жену Дэвиса, Кэрол.
Съемки начнутся в следующем месяце в Атланте. По словам режиссера, фильм «Мэдден» расскажет о «доброте, человечности и гениальности Джона Мэддена в невероятно изобретательном и крутом мире 1970-х».
Мэдден, скончавшийся в 2021 году в возрасте 85 лет, был главным тренером команды «Окленд Рейдерс» в 1970-х годах, приведя команду к множеству чемпионских игр и первой победе в Суперкубке.
Закончив карьеру тренера в 1979 году, Джон стал одним из главных голосов американского футбола, проведя три десятилетия в качестве комментатора. После ухода с этой позиции в 2009 году он продолжал вносить творческий вклад в создание игры Madden NFL.