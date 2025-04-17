Глен Пауэлл снимется в комедии Джадда Апатоу

Вчера / 14:08
Серебряный Серфер в полноценном трейлере новой «Фантастической четверки»
Сегодня / 22:52
Деми Мур поделилась, как пережила проигрыш Майки Мэдисон на «Оскаре»
Сегодня / 21:44
В Калифорнии арестовали звезду «Искусственного разума» Хейли Джоэла Осмента
Вчера / 20:48
Peacock выпустит сериал по «Бестолковым» с Алисией Сильверстоун
Вчера / 19:58
Пит Дэвидсон и Николас Холт появятся вместе с фильме «Как ограбить банк» Дэвида Литча
Вчера / 19:53
Третий сезон «Позолоченного века» выйдет на экраны в июне
Вчера / 18:48
Джон Литгоу отреагировал на критику, что его выбрали на роль Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»
Вчера / 18:25
Разработка сериала по «Тихоокеанскому рубежу» на Prime Video началась
Вчера / 17:02
Остин Николс назвал неправильным поцелуй с 15-летней Мэри-Кейт Олсен в фильме «Солнечные каникулы»
Вчера / 16:15
Аяз Шабутдинов возместил ущерб половине потерпевших от мошенничества
Вчера / 16:13
Сценарист «Полуночной мессы» и «Падения дома Ашеров» опубликует два романа
Вчера / 15:44
Татьяна Ким отсудила у Владислава Бакальчука долю в «Вайлдберриз»
Вчера / 15:31
Никита Михалков заявил, что фильм «Анора» никогда бы не получил приз Московского кинофестиваля
Вчера / 15:30
Ozon запустил акцию в поддержку женщин с ВИЧ в России
Вчера / 14:30
Beat Film Festival 2025 объявил даты и первые фильмы программы
Вчера / 14:21
87% пользователей музыкальных стримингов слушают музыку через персональные рекомендации
Вчера / 13:12
Последний сезон «Песочного человека» выйдет на Netflix 3 июля
Вчера / 12:59
Верховный суд разрешил деятельность «Талибана»* в РФ
Вчера / 12:57
Директором музея «Гараж» стала Дарья Котова
Вчера / 12:08
Солист Coldplay спел на концерте песню для российского фаната и пообещал приехать в РФ
Вчера / 11:50
Максимальную скорость кикшеринговых электросамокатов снизили до 20 км/ч
Вчера / 11:03
В Петербурге предложили построить свой «Сити» ― с небоскребами, концертным залом и парком
Вчера / 10:41
Новый кукольный мультфильм от студии Laika выйдет в 2026 году
Вчера / 09:06
В Москве пройдет премьера нового спектакля Алексея Франдетти и Басты «Любовь без памяти»
Вчера / 08:53
Ученые нашли признаки жизни на далекой планете
Вчера / 08:47
Вышел новый трейлер «28 лет спустя» Дэнни Бойла
Вчера / 08:14
Джордж Р.Р.Мартин назвал «Ветра зимы» проклятием своей жизни
Вчера / 07:05
Елена Белова входит в Пустоту в финальном трейлере «Громовержцев»

Глен Пауэлл снимется в комедии Джадда Апатоу

Сегодня в 23:32
Фото: Greg Doherty / Getty Images

Американский актер Глен Пауэлл, известный по фильмам «Топ Ган. Мэверик» и «Кто угодно, кроме тебя», снимется в комедии, которую поставит режиссер «Сороколетнего девственника» и «Короля Стейтен-Айленда» Джадд Апатоу. Об этом написал Deadline.

У проекта пока нет названия. Его выпустит студия Universal. Пауэлл поработает вместе с Апатоу над сценарием картины. Апатау станет режиссером и продюсером фильма через компанию Apatow Productions.

Cюжет будущей ленты держится в секрете. Пауэлл и Дэн Коэн из Barnstorm станут сопродюсерами комедии вместе с Кевином Мишером из Misher Films. Курировать проект от имени Universal будет Эрик Байерс.

Для Пауэлла фильм Апатоу станет вторым сотрудничеством с Universal. Ранее студия выпустила ленту «Смерч 2» с актером в главной роле — она собрала в мировом прокате более 372 млн долларов.

В ближайшее время Пауэлл исполнит главную роль в фильме «Естественный порядок», над которым будет работать Barnstorm. Картину срежиссирует Барри Дженкинс. В ноябре актер представит еще одну свою ленту — «Бегущего человека» Эдгара Райта.

Кроме того, Пауэлл прикреплен еще к нескольким проектам. Среди них — безымянный фильм Джея Джея Абрамса, комедия «Chad Powers» для стримингового сервиса Hulu и фильм «Huntington» студии А24.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами