Глен Пауэлл снимется в комедии Джадда Апатоу

Американский актер Глен Пауэлл, известный по фильмам «Топ Ган. Мэверик» и «Кто угодно, кроме тебя», снимется в комедии, которую поставит режиссер «Сороколетнего девственника» и «Короля Стейтен-Айленда» Джадд Апатоу. Об этом написал Deadline.
У проекта пока нет названия. Его выпустит студия Universal. Пауэлл поработает вместе с Апатоу над сценарием картины. Апатау станет режиссером и продюсером фильма через компанию Apatow Productions.
Cюжет будущей ленты держится в секрете. Пауэлл и Дэн Коэн из Barnstorm станут сопродюсерами комедии вместе с Кевином Мишером из Misher Films. Курировать проект от имени Universal будет Эрик Байерс.
Для Пауэлла фильм Апатоу станет вторым сотрудничеством с Universal. Ранее студия выпустила ленту «Смерч 2» с актером в главной роле — она собрала в мировом прокате более 372 млн долларов.
В ближайшее время Пауэлл исполнит главную роль в фильме «Естественный порядок», над которым будет работать Barnstorm. Картину срежиссирует Барри Дженкинс. В ноябре актер представит еще одну свою ленту — «Бегущего человека» Эдгара Райта.
Кроме того, Пауэлл прикреплен еще к нескольким проектам. Среди них — безымянный фильм Джея Джея Абрамса, комедия «Chad Powers» для стримингового сервиса Hulu и фильм «Huntington» студии А24.