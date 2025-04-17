Деми Мур поделилась, как пережила проигрыш Майки Мэдисон на «Оскаре»

Американская актриса Деми Мур призналась, что почувствовала, что проиграет Майки Мэдисон на церемонии «Оскар» еще до того, как это случилось. Об этом она рассказала журналу Time.
Издание назвало результат оскаровской гонки «душераздирающим» и «должно быть, болезненным». Но сама Мур поделилась, что «не чувствовала себя подавленной». Она догадалась, что заветная статуэтка уйдет ее юной коллеге.
Во время рекламной паузы прямо перед объявлением новой лауреатки премии Мур «наклонилась и прошептала своему менеджеру: „Думаю, победит Майки“». «Не знаю, почему я знала, но я знала», — вспомнила актриса.
Звезда боди-хоррора «Субстанция» отметила, что «была сосредоточена и спокойна» во время объявления победительницы. «Я просто доверяла и доверяю всему, что должно произойти», — призналась Мур.
Артистка уже ранее рассказывала в своих мемуарах, что воспринимает все происходящее так, будто оно случается не с ней, а для нее. Поэтому Мур с достоинством и мудростью приняла поражение.
«Физическая, человеческая часть, у которой есть эго, конечно, испытала разочарование. Конечно, было бы замечательно победить», — отметила она.
Time напомнил, что актриса пережила куда более травматические события: трудное детство, насилие, зависимость, измену любимого человека, три развода, временный разрыв отношений с дочерьми. Она научилась принимать удары и всегда оставалась человеком, который разрушал представления об актрисах и женщинах в целом.
«Исторически сложилось так, что, независимо от того, выбрала ли я это сама или это просто было частью моей жизни, похоже, я всегда бросала вызов определенному статус-кво», — прокомментировала Мур.
По словам ее коллеги Гвинет Пэлтроу, именно Мур «проложила путь для женщин, чтобы их работа вознаграждалась должным образом». С «Субстанцией» же Мур начала разговор о том, как общество обесценивает женщин с возрастом.
«Есть действительно интересный аспект в переосмыслении того, как мы видим женщин в возрасте 60 лет — что это на самом деле означает, и какие ограничения навязывает нам общество, но, что еще важнее, какие ограничения мы навязываем себе сами. На самом деле это невероятно мощное, захватывающее и живое время», — отметила кинозвезда.
Мур добавила, что взросление в не самой благополучной семье сказалось на ее самооценке, но в то же время помогло ей. «У меня, как у очень молодого человека без страховочной сетки, была готовность идти на риск, потому что мне нечего было терять. Это дало мне то, что, оглядываясь назад, я бы не стала менять», — поделилась она.
Последний год, как призналась актриса, открыл ей веру в собственные большие возможности. Мур старается не думать слишком много о будущем, но, по ее словам, это не означает, что у нее нет целей или желаний. Она просто предпочитает «оставаться в настоящем».
Впрочем, Мур поделилась одной задумкой. Она надеется снять «непочтительный, немного абсурдный» боевик с Мишель Йео («Все везде и сразу»). Звезда «Субстанции» хотела бы, чтобы к проекту присоединились Синтия Эриво («Злая») и Гвендолин Кристи («Игра престолов»).
В ближайших планах Мур — съемки второго сезона сериала «Землевладелец», а таккже релиз научно-фантастической кмедии «I Love Boosters» о банде воров, охотящейся за «беспощадной моднице» (ее сыграла Мур).
«Это прекрасно, когда ты действительно открываешься тому, как на самом деле работает вселенная, а не цепляешься так крепко, пытаясь заставить вещи происходить. Ты действительно движешься по течению», — отметила актриса.