Деми Мур поделилась, как пережила проигрыш Майки Мэдисон на «Оскаре»

Мур добавила, что взросление в не самой благополучной семье сказалось на ее самооценке, но в то же время помогло ей. «У меня, как у очень молодого человека без страховочной сетки, была готовность идти на риск, потому что мне нечего было терять. Это дало мне то, что, оглядываясь назад, я бы не стала менять», — поделилась она.