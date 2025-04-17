В Калифорнии арестовали звезду «Искусственного разума» Хейли Джоэла Осмента

Осмент уже не впервые привлекает внимание полциии. В 2018 году он вступил в перепалку в аэропорту Лас-Вегаса. По словам сотрудников аэропорта, «недисциплинированный пассажир» завязал конфликт после того, как опоздал на рейс. На место вызвали полицию, но Осмент покинул место происшествия до ее приезда.