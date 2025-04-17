В Калифорнии арестовали звезду «Искусственного разума» Хейли Джоэла Осмента

В Калифорнии арестовали актера Хейли Джоэла Осмента, известного по фильмам «Искусственный разум» и «Заплати другому». Об этом сообщил Entertainment Weekly.
По информации СМИ, артиста задержали за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Это произошло в курортном городе Маммот-Лейкс. У Осмента нашли при себе неустановленное наркотическое вещество.
В полиции актера назвали «недисциплинированным лыжником», первоначально задержанным лыжным патрулем. Осмента отпустили из‑под стражи вскоре после ареста. Актер пока ситуацию никак не прокомментировал.
Осмент уже не впервые привлекает внимание полциии. В 2018 году он вступил в перепалку в аэропорту Лас-Вегаса. По словам сотрудников аэропорта, «недисциплинированный пассажир» завязал конфликт после того, как опоздал на рейс. На место вызвали полицию, но Осмент покинул место происшествия до ее приезда.
В 2006 году артиста обвинили в вождении в нетрезвом виде и хранении марихуаны. Это случилось после того, как Осмент попал в автомобильную аварию, в которой сломал ребро. Актера приговорили к трем годам испытательного срока и обязали пройти программу реабилитации алкоголиков.
Ранее в 2025 году актриса Эмили Осмент, сестра Хейли Джоэла, рассказала, что тот потерял дом при пожарах в Лос-Анджелесе. Также дома потеряли родители Эмили. Они, как и их сын, жили в районе Алтадина.