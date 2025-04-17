Peacock выпустит сериал по «Бестолковым» с Алисией Сильверстоун

Стриминговый сервис Peacock выпустит сериал по мотивам фильма «Бестолковые». В нем снимется звезда оригинальной картины Алисия Сильверстоун, сообщил Deadline.
Шоу станет продолжением полнометражной картины. Сильверстоун выступит исполнительным продюсером проекта наряду с Джошем Шварцем и Стефани Сэвадж (оба — «Сплетница») из Fake Empire, а также Джорданом Вайсом («Куколка»).
Над сериалом поработают в том числе сценарист и режиссер «Бестолковых» Эми Хекерлинг и продюсер Роберт Лоуренс. Сиквел разработают CBS Studios и Universal Television. Сильверстоун вновь сыграет Шер.
Каким будет сюжет сериала, не раскрывается. Ранее Peacock уже задумывал перезапуск «Бестолковых»: шесть лет назад платформа думала над сериалом о персонаже Стейси Дэш, но он так и не был реализован.
Фильм «Бестолковые» вышел в 1995 году. Он представил вольную адаптацию романа «Эмма» Джейн Остин и рассказал о популярной девушке Шер Хоровиц, посещаюшей среднюю школу. У ленты было продолжение — комедийный сериал, вышедший в 1996 году.