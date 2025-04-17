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Пит Дэвидсон и Николас Холт появятся вместе с фильме «Как ограбить банк» Дэвида Литча

Вчера в 19:58
Фото: Roy Rochlin/Getty Images

Пит Дэвидсон ведет переговоры о съемках вместе с Николасом Холтом в фильме «Как ограбить банк». Разработкой занимается Amazon MGM Studios, сообщает Deadline.

Подробности сюжета держатся в секрете. Сценарий написал Марк Бианкулли, а режиссерскую кресло займет постановщик «Быстрее пули», «Дэдпула-2» и «Каскадеров» Дэвид Литч. Актерский состав все еще пополняется, и, как пишет Deadline, в него набирают первоклассных артистов. «Как ограбить банк» может выйти в кинотеатрах.

Недавно Дэвидсон завершил съемки в фильме «The Pick Up» для Amazon, где он играет вместе с Кеке Палмер и Эдди Мерфи, а затем его можно будет увидеть в фильме «Волшебники!» от A24. В 2023 году Дэвидсон снялся в полуавтобиографическом комедийном сериале «Ничегошеньки» для Peacock, став также соавтором сценария и продюсером.

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