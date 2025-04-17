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Третий сезон «Позолоченного века» выйдет на экраны в июне

Сегодня в 19:53
Кадр: HBO

Третий сезон сериала «Позолоченный век», созданного автором «Аббатства Даунтон» Джулианом Феллоузом, выйдет на экраны в июне. Об этом сообщил Deadline.

Продолжение шоу, рассказывающего о жизни Нью-Йорка на рубеже XIX и XX веков, покажет телеканал HBO и стриминговый сервис Max. Зрителей ждут восемь новых эпизодов.

«Американский позолоченный век был периодом огромных экономических и социальных перемен, когда строились империи, но ни одна победа не давалась без жертв. После оперной войны старая гвардия ослабла, и Расселы готовы занять свое место во главе общества», — говорится в логлайне сезона.

В свежих сериях дом семейства Брук погрузится в хаос, поскольку Агнес откажется принять Аду как новую хозяйку дома. Пегги встретит красивого доктора из Ньюпорта, чья семья не в восторге от ее карьеры.

Тем временем Берта Расселл продолжит возносить свою семью на невообразимые высоты в обществе. А ее супруг Джордж рискнет всем, чтобы произвести революцию в железнодорожной отрасли — или погубить себя.

Исполнительный вице-президент HBO Франческа Орси намекнула, что в предстоящем сезоне многосерийная драма вступит в новую жру.

«Думаю, в широком смысле это интересный способ исследовать эру, когда развод появился в отноешниях в США. Думаю, нужно будет поговорить о договорных браках и том, как выглядел развод в то время, если отношения не складывались, и как это воспринималось в обществе», — поделилась Орси.

В третьем сезоне «Позолоченного века» появятся Кэрри Кун, Кристин Барански, Синтия Никсон, Морган Спектор, Луиза Джейкобсон, Дене Бентон, Таисса Фармига, Гарри Ричардсон, Блейк Ритсон, Бен Ахлерс, Эшли Эткинсон, Дилан Бейкер, Кейт Болдуин, Виктория Кларк и другие артисты.

Помимо Феллоуза, над шоу работают Гарет Ним, Дэвид Крокетт, Майкл Энглер, Боб Гринблатт, Соня Уорфилд и Салли Ричардсон-Уитфилд.

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