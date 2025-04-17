Третий сезон «Позолоченного века» выйдет на экраны в июне

«Думаю, в широком смысле это интересный способ исследовать эру, когда развод появился в отноешниях в США. Думаю, нужно будет поговорить о договорных браках и том, как выглядел развод в то время, если отношения не складывались, и как это воспринималось в обществе», — поделилась Орси.