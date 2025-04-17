Джон Литгоу отреагировал на критику, что его выбрали на роль Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»

Новый исполнитель Дамблдора также прокомментировал свой возраст, с которым он собирается принять участие в сериале, в разговоре с Screen Rant. Известно, что проект рассчитан на десятилетие, поэтому принятие решения — соглашаться или нет — оказалось для 79-летнего актера непростым. По его словам, оно «определило последнюю главу его жизни». «На вечеринке по случаю окончания съемок мне будет около 87 лет, но я сказал „да“», — добавил Литгоу.