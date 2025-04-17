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Джон Литгоу отреагировал на критику, что его выбрали на роль Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»

Вчера в 18:48
Фото: Jamie McCarthy

Джон Литгоу заявил, что он «очень рад» поработать над сериалом о Гарри Поттере в роли Альбуса Дамблдора. Актер также прокомментировал критику о том, что на роль английского волшебника взяли американца, на шоу Би-би-си «The One Show».

Шестикратный обладатель премии «Эмми» Литгоу сыграет Дамблдора, директора Школы чародейства и волшебства Хогвартс, в экранизации «Гарри Поттера» от HBO. Актер признался, что одновременно взволновал и напуган.

Литгоу станет первым американским актером, который сыграет Дамблдора (до этого персонажа в пожилом возрасте исполняли англичане Майкл Гэмбон и Ричард Харрис). «Я буду следовать за великим Майклом Гэмбоном. Я не англичанин, хотя и играл одного из них по телевизору. Я напоминаю, что я играл Уинстона Черчилля в „Короне“ и сыграл просто отлично», — сказал актер.

«Я хочу сказать, что это огромный кайф. Но я знаю, что было много людей, потрясенных тем, что американца наняли на роль величайшего английского волшебника. Но я сделаю все возможное», — пообещал Литгоу.

Новый исполнитель Дамблдора также прокомментировал свой возраст, с которым он собирается принять участие в сериале, в разговоре с Screen Rant. Известно, что проект рассчитан на десятилетие, поэтому принятие решения — соглашаться или нет — оказалось для 79-летнего актера непростым. По его словам, оно «определило последнюю главу его жизни». «На вечеринке по случаю окончания съемок мне будет около 87 лет, но я сказал „да“», — добавил Литгоу.

Среди других звезд, подтвержденных для перезапуска франшизы, заявлены британская актриса Джанет Мактир в роли профессора Минервы Макгонагалл, уроженец Лондона Паапа Эссиеду в роли волшебника Северуса Снейпа и английский актер Ник Фрост в роли полувеликана Рубеуса Хагрида.

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