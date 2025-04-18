Фигуристка Вероника Жилина обвинила тренера Сергея Розанова в домогательствах

Российская фигуристка Вероника Жилина обвинила в домогательствах тренера Сергея Розанова, с которым она работала в академии «Ангелы Плющенко». Об этом написал «Матч ТВ».
Девушка заявила, что на сборах в Кисловодске Розанов якобы приходил к ней в номер. Он, по словам Жилиной, «предлагал и долго уговаривал» сделать спортсменке массаж, а та отказывалась. В номере Жилина тогда жила одна.
«То же самое было в зале, то же в Кисловодске, после разминки, там он уже настаивал, когда все спортсмены и тренеры уже вышли из зала. Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере», — сказала фигуристка.
Ранее мама Вероники тренер Людмила Алферова написала в чате телеграм-канала «Бархатный конек», что Розанов якобы «к Нике в 11 лет приставал». «Я приехала в Кисловодск, Ника мне все рассказала. Не хотели огласку давать. Меня рядом не было, но ребенок звонил, говорил, что Розанов ее тащит в свой номер… Никто ей не помог», — утверждала женщина.
Она назвала Розанова «злом» и заявила, что тот «застрял в подростковом периоде». «Его тянет на малышей. Все другие дети, их родители должны услышать меня. Этого педофила должны все знать!» — подчеркнула Алферова.
Глава Федерации фигурного катания на коньках Московской области Ирина Роднина отреагировала на ситуацию. Она сообщила, что организация не планирует проводить расследование в отношении Розанова.
«Что мама делала пять лет? Не хотели [говорить], а теперь захотели? У нас есть совершенно замечательная возможность обратиться в суд. Как правило, суд не разглашает информацию, и это бы никак не подпортило [репутацию фигуристки], если это действительно так. К нам [в Федерацию фигурного катания Московской области] с таким вопросом никто не обращался. Расследование вести не будем. Когда к нам придет такое обращение, тогда рассмотрим», — сказала Роднина.
Продюсер Яна Рудковская, супруга руководящего академией «Ангелы Плющенко» олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделилась в личном телеграм-канале, что узнала о ситуации с Розановым и Жилиной, когда тренер увольнялся из академии.
«Верю ли я Нике и Людмиле Николаевне? Верю. Сегодня еще раз с ними разговаривала. Ника держится бодро. Почему они решили [рассказать] эту историю спустя пять лет, у всех вопрос. Отвечу! Потому что Ника не хотела афишировать этот факт и предавать ему огласку, пока была маленькая. И не разрешила родителям поднимать этот вопрос», — написала Рудковская.
Она пояснила, что Алферова рассказала о предполагаемых домогательствах, «чтобы другие дети не могли попасть в подобную ситуацию». «Поступки Сергея омерзительные. Он мне вчера звонил и клялся, что этого не делал, но так как он один раз уже нам с Евгением солгал в очень важном для нас вопросе, и спустя время мы узнали об этой лжи из достоверных источников. Я могу сказать, что я Сергею не верю», — подчеркнула Рудковская.
По словам продюсера, Алферова «готова подать коллективное заявление в полицию», если найдутся другие родители, чьи дети пострадали в подобных обстоятельствах.
Рудковская также отметила, что Розанов перестал работать в «Ангелах Плющенко» по нескольким причинам. «От него ушли почти все спортсмены. Он был волком-одиночкой и не мог работать в команде», — пояснила она.
«Например, Саша Плющенко отказался с ним работать, когда он его назвал „козлом“ и устно произнес ему матом формулировку „гори в аду“. На тот момент Саше было семь лет», — вспомнила Рудковская. Она подчеркнула, что в академии «запрещено бить и обзывать детей».
Сергей Розанов в беседе с «Матч ТВ» назвал обвинения в свой адрес «абсолютной ложью». «Афиша Daily» тоже обратилась к нему за комментарием, но оперативного ответа не получила.
Розанов стал известен как тренер благодаря работе в группе Этери Тутберидзе, тренера олимпийских чемпионок Юлии Липницкой, Алины Загитовой и Анны Щербаковой. Среди его учеников были Софья Акатьева и чемпионка Европы Алена Косторная.
В 2020 году Розанов вместе с Косторной ушел от Тутберидзе и перешел на работу в академию «Ангелы Плющенко». По словам Яны Рудковской, четыре года назад он покинул академию. В данный момент Розанов работает за рубежом, тренирует эстонскую фигуристку Элину Гойдину.