Фигуристка Вероника Жилина обвинила тренера Сергея Розанова в домогательствах

Сегодня / 07:01
Новый фильм по «Звездным войнам» с Гослингом получил подзаголовок и дату выхода
Сегодня / 09:20
В мире начали восстанавливаться популяции вымирающих морских черепах
Сегодня / 08:45
The Athletic: хоккеиста Артемия Панарина обвиняли в сексуализированном насилии
Сегодня / 08:03
В Калифорнии арестовали Хейли Джоэла Осмента за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде
Сегодня / 08:01
Карла София Гаскон сыграет психиатра в триллере «The Life Lift» с Винсентом Галло
Сегодня / 06:56
Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» выйдет весной 2026 года
Сегодня / 06:04
Кэтрин Хан снимется в фильме «Мэдден» Дэвида О.Расселла
Сегодня / 23:32
Глен Пауэлл снимется в комедии Джадда Апатоу
Сегодня / 22:52
Деми Мур поделилась, как пережила проигрыш Майки Мэдисон на «Оскаре»
Сегодня / 21:44
В Калифорнии арестовали звезду «Искусственного разума» Хейли Джоэла Осмента
Вчера / 20:48
Peacock выпустит сериал по «Бестолковым» с Алисией Силверстоун
Вчера / 19:58
Пит Дэвидсон и Николас Холт появятся вместе с фильме «Как ограбить банк» Дэвида Лейтча
Вчера / 19:53
Третий сезон «Позолоченного века» выйдет на экраны в июне
Вчера / 18:48
Джон Литгоу отреагировал на критику, что его выбрали на роль Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»
Вчера / 18:25
Разработка сериала по «Тихоокеанскому рубежу» на Prime Video началась
Вчера / 17:02
Остин Николс назвал неправильным поцелуй с 15-летней Мэри-Кейт Олсен в фильме «Солнечные каникулы»
Вчера / 16:15
Аяз Шабутдинов возместил ущерб половине потерпевших от мошенничества
Вчера / 16:13
Сценарист «Полуночной мессы» и «Падения дома Ашеров» опубликует два романа
Вчера / 15:44
Татьяна Ким отсудила у Владислава Бакальчука долю в «Вайлдберриз»
Вчера / 15:31
Никита Михалков заявил, что фильм «Анора» никогда бы не получил приз Московского кинофестиваля
Вчера / 15:30
Ozon запустил акцию в поддержку женщин с ВИЧ в России
Вчера / 14:30
Beat Film Festival 2025 объявил даты и первые фильмы программы
Вчера / 14:21
87% пользователей музыкальных стримингов слушают музыку через персональные рекомендации
Вчера / 14:08
Серебряный Серфер в полноценном трейлере новой «Фантастической четверки»
Вчера / 13:12
Последний сезон «Песочного человека» выйдет на Netflix 3 июля
Вчера / 12:59
Верховный суд разрешил деятельность «Талибана»* в РФ
Вчера / 12:57
Директором музея «Гараж» стала Дарья Котова
Вчера / 12:08
Солист Coldplay спел на концерте песню для российского фаната и пообещал приехать в РФ

Фигуристка Вероника Жилина обвинила тренера Сергея Розанова в домогательствах

Сегодня в 08:45
Фото: _sergei_rozanov_

Российская фигуристка Вероника Жилина обвинила в домогательствах тренера Сергея Розанова, с которым она работала в академии «Ангелы Плющенко». Об этом написал «Матч ТВ».

Девушка заявила, что на сборах в Кисловодске Розанов якобы приходил к ней в номер. Он, по словам Жилиной, «предлагал и долго уговаривал» сделать спортсменке массаж, а та отказывалась. В номере Жилина тогда жила одна.

«То же самое было в зале, то же в Кисловодске, после разминки, там он уже настаивал, когда все спортсмены и тренеры уже вышли из зала. Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере», — сказала фигуристка.

© Jurij Kodrun - International Skating Union/Getty Images

Ранее мама Вероники тренер Людмила Алферова написала в чате телеграм-канала «Бархатный конек», что Розанов якобы «к Нике в 11 лет приставал». «Я приехала в Кисловодск, Ника мне все рассказала. Не хотели огласку давать. Меня рядом не было, но ребенок звонил, говорил, что Розанов ее тащит в свой номер… Никто ей не помог», — утверждала женщина.

Она назвала Розанова «злом» и заявила, что тот «застрял в подростковом периоде». «Его тянет на малышей. Все другие дети, их родители должны услышать меня. Этого педофила должны все знать!» — подчеркнула Алферова.

Глава Федерации фигурного катания на коньках Московской области Ирина Роднина отреагировала на ситуацию. Она сообщила, что организация не планирует проводить расследование в отношении Розанова.

«Что мама делала пять лет? Не хотели [говорить], а теперь захотели? У нас есть совершенно замечательная возможность обратиться в суд. Как правило, суд не разглашает информацию, и это бы никак не подпортило [репутацию фигуристки], если это действительно так. К нам [в Федерацию фигурного катания Московской области] с таким вопросом никто не обращался. Расследование вести не будем. Когда к нам придет такое обращение, тогда рассмотрим», — сказала Роднина.

Продюсер Яна Рудковская, супруга руководящего академией «Ангелы Плющенко» олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделилась в личном телеграм-канале, что узнала о ситуации с Розановым и Жилиной, когда тренер увольнялся из академии.

«Верю ли я Нике и Людмиле Николаевне? Верю. Сегодня еще раз с ними разговаривала. Ника держится бодро. Почему они решили [рассказать] эту историю спустя пять лет, у всех вопрос. Отвечу! Потому что Ника не хотела афишировать этот факт и предавать ему огласку, пока была маленькая. И не разрешила родителям поднимать этот вопрос», — написала Рудковская.

Она пояснила, что Алферова рассказала о предполагаемых домогательствах, «чтобы другие дети не могли попасть в подобную ситуацию». «Поступки Сергея омерзительные. Он мне вчера звонил и клялся, что этого не делал, но так как он один раз уже нам с Евгением солгал в очень важном для нас вопросе, и спустя время мы узнали об этой лжи из достоверных источников. Я могу сказать, что я Сергею не верю», — подчеркнула Рудковская.

По словам продюсера, Алферова «готова подать коллективное заявление в полицию», если найдутся другие родители, чьи дети пострадали в подобных обстоятельствах.

Рудковская также отметила, что Розанов перестал работать в «Ангелах Плющенко» по нескольким причинам. «От него ушли почти все спортсмены. Он был волком-одиночкой и не мог работать в команде», — пояснила она.

«Например, Саша Плющенко отказался с ним работать, когда он его назвал „козлом“ и устно произнес ему матом формулировку „гори в аду“. На тот момент Саше было семь лет», — вспомнила Рудковская. Она подчеркнула, что в академии «запрещено бить и обзывать детей».

Сергей Розанов в беседе с «Матч ТВ» назвал обвинения в свой адрес «абсолютной ложью». «Афиша Daily» тоже обратилась к нему за комментарием, но оперативного ответа не получила.

Розанов стал известен как тренер благодаря работе в группе Этери Тутберидзе, тренера олимпийских чемпионок Юлии Липницкой, Алины Загитовой и Анны Щербаковой. Среди его учеников были Софья Акатьева и чемпионка Европы Алена Косторная.

В 2020 году Розанов вместе с Косторной ушел от Тутберидзе и перешел на работу в академию «Ангелы Плющенко». По словам Яны Рудковской, четыре года назад он покинул академию. В данный момент Розанов работает за рубежом, тренирует эстонскую фигуристку Элину Гойдину.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами