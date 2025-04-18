Фигуристка Вероника Жилина обвинила тренера Сергея Розанова в домогательствах

Она пояснила, что Алферова рассказала о предполагаемых домогательствах, «чтобы другие дети не могли попасть в подобную ситуацию». «Поступки Сергея омерзительные. Он мне вчера звонил и клялся, что этого не делал, но так как он один раз уже нам с Евгением солгал в очень важном для нас вопросе, и спустя время мы узнали об этой лжи из достоверных источников. Я могу сказать, что я Сергею не верю», — подчеркнула Рудковская.