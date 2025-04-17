Разработка сериала по «Тихоокеанскому рубежу» на Prime Video началась

Разработка сериала по вселенной «Тихоокеанского рубежа» ведется под крылом стриминга Prime Video. Права на работу со франшизой приобрел Amazon, сообщает Variety.
Шоу станет приквелом к серии фильмов о гигантских управляемых роботах, но точные детали сюжета держатся в тайне. По данным источников, новые фильмы «Тихоокеанский рубеж» тоже могут выйти, но их разработка не ведется.
Впервые о сериале стало известно в 2024 году. Эрик Хайссерер («Прибытие») назначен сценаристом и станет исполнительным продюсером.
Первый фильм франшизы снял Гильермо дель Торо в 2013 году. Блокбастер собрал более 400 млн долларов в мировом прокате. Продолжение «Тихоокеанский рубеж: Восстание» появился на экранах кинотеатров в 2018 году, а аниме-сериал «Тихоокеанский рубеж: Черный» транслировался на Netflix два сезона с 2021 по 2022 год.