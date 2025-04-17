Разработка сериала по «Тихоокеанскому рубежу» на Prime Video началась

Первый фильм франшизы снял Гильермо дель Торо в 2013 году. Блокбастер собрал более 400 млн долларов в мировом прокате. Продолжение «Тихоокеанский рубеж: Восстание» появился на экранах кинотеатров в 2018 году, а аниме-сериал «Тихоокеанский рубеж: Черный» транслировался на Netflix два сезона с 2021 по 2022 год.