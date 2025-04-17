Остин Николс назвал неправильным поцелуй с 15-летней Мэри-Кейт Олсен в фильме «Солнечные каникулы»

Американский актер Остин Николс, снимавшийся в сериале «Ходячие мертвецы» и «Холм одного дерева», назвал в подкасте Drama Queens «неправильным» свой поцелуй с 15-летней актрисой Мэри-Кейт Олсен в фильме «Солнечные каникулы».
На момент съемок в ленте Николсу было 20 лет. «Я был слишком взрослым, и это ощущалось как нечто странное, это казалось неправильным», — подчеркнул он. Его партнерша по картине и ее сестра Эшли, по словам актера, были «детьми».
«Я выглядел очень молодым, так что, когда вы смотрите фильм, не думаю, что вы заметите. Я очень высокий, худой и немного заучка, не думаю, что вы заметите большую разницу в возраста, но для моего мозга это было типа, ей 15, это странно», — поделился артист.
Он вспомнил, что даже разговаривал с продюсерами, самой Мэри-Кейт и ее отцом о своих сомнениях. Николс спрашивал их, не против ли они сцены с поцелуем — и все говорили ему не беспокоиться.
«Никто не казался обеспокоенным, а я был очень встревожен, но все закончилось хорошо», — добавил актер.
Фильм «Солнечные каникулы» вышел на экраны в 2001 году. В нем сестры Олсен сыграли подростков, которые приезжают на Багамы, где влюбляются в местных парней.