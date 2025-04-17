Остин Николс назвал неправильным поцелуй с 15-летней Мэри-Кейт Олсен в фильме «Солнечные каникулы»

«Я выглядел очень молодым, так что, когда вы смотрите фильм, не думаю, что вы заметите. Я очень высокий, худой и немного заучка, не думаю, что вы заметите большую разницу в возраста, но для моего мозга это было типа, ей 15, это странно», — поделился артист.