The Athletic: хоккеиста Артемия Панарина обвиняли в сексуализированном насилии

В 2024 году российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и компания Madison Square Garden Sports, владеющая командой, выплатили компенсацию бывшей сотруднице клуба после обвинений против хоккеиста в сексуализированном насилии. Об этом сообщает The Athletic, ссылаясь на источники.
Девушка утверждает, что это случилось в декабре 2023 года, когда команда выезжала на матч. Она была постоянной участницей группы поддержки. На встрече в отеле после матча Панарин, по ее словам, забрал ее телефон и сказал, что она сможет вернуть вещь, если зайдет к нему в номер попозже. Когда она пришла за телефоном, тот якобы прижал ее к кровати, но она оттолкнула спортсмена, забрала гаджет и выбежала.
The Athletic не нашел никаких подтверждений, что сотрудница «Рейнджерса» обращалась в полицию. Женщина сообщила команде о предполагаемом нападении через три месяца после произошедшего, когда ее отправили в оплачиваемый отпуск из‑за того, что она поделилась успокоительным лекарством с игроком, который боялся летать.
Панарин и MSG Sports достигли соглашения с девушкой в августе 2024 года. На тот момент она уже не работала в клубе. В документе упоминались пункты «о неразглашении и непризнании правонарушений», сообщает The Athletic. Панарин от комментариев отказался, а компания и девушка ответили одинаково: «Вопрос решен».
В НХЛ заявили изданию, что лига в курсе ситуации и считает вопрос закрытым. Неясно, понес ли Панарин наказание за предполагаемый случай насилия.
В 2021 году хоккейный тренер Андрей Назаров обвинил Панарина в том, что тот избил девушку в баре Риги почти десять лет назад. НХЛ отказалась расследовать инцидент, а клуб атлета и вовсе поддержал его. «Рейнджерс» назвал обвинения «сфабрикованными» и связал их появление с тем, что хоккеист критиковал власти РФ.
В 2023 году Панарина оштрафовали за стрельбу в неположенном месте в Нижегородской области. У спортсмена конфисковали ружье.