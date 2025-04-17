The Athletic: хоккеиста Артемия Панарина обвиняли в сексуализированном насилии, затем он заплатил

Девушка утверждает, что это случилось в декабре 2023 года, когда команда выезжала на матч. Она была постоянной участницей группы поддержки. На встрече в отеле после матча Панарин, по ее словам, забрал ее телефон и сказал, что она сможет вернуть вещь, если зайдет к нему в номер попозже. Когда она пришла за телефоном, тот прижал ее на кровати, но она оттолкнула спортсмена, забрала свою вещь и выбежала.