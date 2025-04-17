Сценарист «Полуночной мессы» и «Падения дома Ашеров» опубликует два романа

«Я влюбился в прозу Флэнагана и, в этом нет ничего удивительного, сразу же почувствовал связь с его персонажами. Я рад поделиться тем, что он создает, с читателями и позволить ему присоединиться к таким отмеченным наградами писателям, как Стивен Грэм Джонс и Тананарив Дью», — поделился редакционный директор Saga Press Джо Монти.