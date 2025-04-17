Сценарист «Полуночной мессы» и «Падения дома Ашеров» опубликует два романа

Сценарист Джейми Флэнаган, работавший над сериалами «Полуночная месса» и «Падение дома Ашеров», выпустит два романа в издательстве Saga Press. Об этом сообщил Deadline.
Книги станут дебютными для автора. Первая из них — под названием «Deserters» («Дезертиры») — расскажет о двух священниках, которые путешествуют по Италии после Второй мировой войны в поисках потерянных душ. Их миссия оборачивается кошмаром.
Второй роман повествует о молодой женщине, неудержимо перемещающейся во времени. У этого произведения пока нет названия. Известно, что оно основано на рассказе «Мойра», который Флэнаган выпустил в антологии «Shadows in the Stacks».
«Я влюбился в прозу Флэнагана и, в этом нет ничего удивительного, сразу же почувствовал связь с его персонажами. Я рад поделиться тем, что он создает, с читателями и позволить ему присоединиться к таким отмеченным наградами писателям, как Стивен Грэм Джонс и Тананарив Дью», — поделился редакционный директор Saga Press Джо Монти.
Джейми Флэнаган известен как сценарист, писатель и актер. Он лауреат Премии Брэма Стокера. Ранее он публиковал только рассказы. Среди его киноработ — «Клуб полуночников», «Призраки усадьбы Блай», «Калейдоскоп ужасов». В данный момент он работает над сериальной адаптацией «Кэрри».