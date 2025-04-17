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Аяз Шабутдинов возместил ущерб половине потерпевших от мошенничества

Сегодня в 16:15
Фото: из соцсетей Аяза Шабутдинова

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, которого обвиняют в крупном мошенничестве, возместил ущерб 64 потерпевшим по делу. Однако точную сумму адвокат обвиняемого называть не стал, пишет РИА «Новости».

В начале апреля Шабутдинов признал вину. Он написал в телеграм-канале, что «раскаивается и готов упорно работать над восстановлением доверия», попросил прощения и обратился к тем, «у кого возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности» его программ.

Шабутдинов признал свои ошибки: курсы продавались «агрессивно, всем без разбора», а рекламировались как чудо-таблетка. Блогер подчеркивал, что «никогда не действовал со злыми намерениями».

По делу блогера Шабутдинова проходят 113 потерпевших, которые платили за его программы от 60 тыс. до 12 млн рублей. Адвокаты предпринимателя Дмитрий Григориади и Калой Ахильгов выразили надежду, что суд учтет решение блогера признать вину и возместить ущерб потерпевшим. Общий ущерб превысил 57 млн рублей.

Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы. Обвиняемый находится под стражей.

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