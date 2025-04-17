Никита Михалков заявил, что фильм «Анора» никогда бы не получил приз Московского кинофестиваля

Российский режиссер Никита Михалков, известный по фильмам «Утомленные солнцем» и «Жестокий романс», заявил, что фильм «Анора» никогда бы не получил приз Московского международного кинофестиваля. Об этом написал ТАСС.
Михалков подчеркнул, что «это слабая картина», но признался, что не хочет ее ругать. Тем не менее, «не как президент ММКФ, а как режиссер» он бы не поддержал ее, если бы она попала в конкурсную программу Московского киносмотра.
При этот Михалков отметил, что считает Юру Борисова «очень хорошим актером», который «возможно, все же когда‑нибудь получит „Оскар“».
Сам Михалков получил премию «Оскар» в 1995 году в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за ленту «Утомленные солнцем». Помимо него, престижную награду получали советские документалисты Илья Копалин и Леонид Варламов за «Разгром немецких войск под Москвой», Сергей Бондарчук за экранизацию романа «Война и мир», Владимир Меньшов за «Москва слезам не верит» и мультипликатор Александр Петров за ленту «Старик и море».
«Анора» стала триумфатором церемонии «Оскар» 2025 года. Киноработа Шона Бейкера, в которой снялись российские актеры, победила в пяти номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий». До этого лента удостоилась Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.
Михалков ранее уже критиковал фильм, называя его героев отвратительными. Лента также не понравилась другому отечественному режиссеру Юрию Быкову.