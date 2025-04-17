Ozon запустил акцию в поддержку женщин с ВИЧ в России

«Для нас важно не только поддерживать благотворительные инициативы, но и говорить о важных для всего общества и порой непростых темах. ВИЧ — одно из таких заболеваний. Оно по-прежнему окружено стигмой, а значит людям, которые с ним живут, часто сложнее получать помощь. Пациенты, проходящие терапию, могут жить полноценной активной жизнью. Нам важно, чтобы об этом знали и говорили» — отметила руководительница программы Ozon Забота Елена Чернина.