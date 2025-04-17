Ozon запустил акцию в поддержку женщин с ВИЧ в России

«Ozon Забота» запустила акцию в поддержку ассоциации «Е.В.А.», которая помогает женщинам с ВИЧ в России. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
Теперь пользователи Ozon могут купить товары для интимного здоровья на специальной витрине маркетплейса. Часть средств от каждой покупки пойдет на программу профилактики и тестирования ВИЧ с фокусом на оказании поддержки ВИЧ-положительным женщинам.
Специально к проекту эксперты «Е.В.А.» подготовили гайд (файл PDF), который поможет доверительно поговорить с партнером о предохранении. Акция будет действовать до середины мая.
«Для нас важно не только поддерживать благотворительные инициативы, но и говорить о важных для всего общества и порой непростых темах. ВИЧ — одно из таких заболеваний. Оно по-прежнему окружено стигмой, а значит людям, которые с ним живут, часто сложнее получать помощь. Пациенты, проходящие терапию, могут жить полноценной активной жизнью. Нам важно, чтобы об этом знали и говорили» — отметила руководительница программы Ozon Забота Елена Чернина.
По данным на декабрь 2024 года, в России с диагностированной ВИЧ-инфекцией живут 1,2 млн человек. С 2018-го наметился спад заболеваемости, но ситуация остается непростой. Кроме того, вирус вышел за пределы уязвимых групп, и сегодня почти половина жертв инфекции — моногамные гетеросексуальные женщины, образ жизни которых не подразумевает случайных половых контактов.