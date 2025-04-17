Татьяна Ким отсудила у Владислава Бакальчука долю в «Вайлдберриз»

На фоне конфликта между супругами у офиса Wildberries в Москве произошла стрельба. В результате нее погибли два человека, еще семеро получили ранения. В связи с этим были арестованы 30 человек. Сперва был задержан и Бакальчук, ему предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям. Однако после допроса Бакальчука отпустили, не найдя состава преступления.