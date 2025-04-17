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Татьяна Ким отсудила у Владислава Бакальчука долю в «Вайлдберриз»

Сегодня в 15:44
Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

Савеловский суд Москвы присудил предпринимательнице Татьяне Ким долю Владислава Бакальчука в ООО «Вайлдберриз». Она стала владельцем 100% компании, получил долю бывшего мужа в размере 1%, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление объединенной компании Wildberries и Russ.

Суд рассматривал вопрос раздела имущества Ким и Бакальчука. За Ким осталась 100-процентная доля в ООО «Вайлдберриз банк» и все средства, которые находятся на ее персональных счетах.

По данным ТАСС, до конца 2019 года Ким была единственным владельцем компании (тогда ее фамилией была Ковальчук), операционной структуры маркетплейса Wildberries, а затем передала Бакальчуку 1% в компании.

В 2024 году Ким подала на развод с Бакальчуком. Незадолго до этого компания Wildberries договорилась о слиянии с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Публично о бракоразводном процессе стало известно, когда супруг предпринимательницы пожаловался Рамзану Кадырову на «рейдерский захват» маркетплейса, глава Чечни обещал помочь и «вернуть в семью Татьяну Владимировну».

На фоне конфликта между супругами у офиса Wildberries в Москве произошла стрельба. В результате нее погибли два человека, еще семеро получили ранения. В связи с этим были арестованы 30 человек. Сперва был задержан и Бакальчук, ему предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям. Однако после допроса Бакальчука отпустили, не найдя состава преступления.

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